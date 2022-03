Håndbold-poet hædret

FREDERIKSHAVN:Det er måske de færreste, der ser Poul Krebs som håndboldpoet, men da Arena Nord som optakt til forårsmessen lørdag afslørede det 35. poesiværk i Frederikshavn Poesipark, så var det netop med ord fra Poul Krebs-sangen - Hør suset.

Og når det er særlig velvalgt på væggen ved indgangen til Arena Nord, så er det fordi arenaen tidligere har lagt gulv til kvinde-VM i håndbold og igen skal gøre det næste år.

Poul Krebs skrev nemlig sangen i 1996 hvor de danske jernladys blev euromestre i Herning ved at slås Norge.

Poul Krebs har selv en fortid som håndboldspiller i Skovbakken, og havde sin gang i Vejlby-Risskov Hallen og på Idrætshøjskolen, hvor landsholdsspillerne ind imellem trænede.

Og flere af spillere kendte Poul Krebs - og derfor var det lige i øjet at få ham til at levere Hør Suset.

Mathias Madsen Munch foredrog Poul Krebs-sangen - og alle fremmødte var med på Hør Suset. Foto: Calle

Ved afsløringen af det nye poesiværk lørdag uden for Arena Nord i den stadig lidt frostkolde, men smukke morgen, var det Mathias Madsen Munch, der leverede, mens alle vi fremmødte var med på Hør Suset.

En smuk afsløring, som Byfondens formand, borgmester Birgit S. Hansen lagde op til med ordene:

- Hør Suset er bare så velvalgt her i Frederikshavn, hvor vi er klar til værtsskab for VM næste år. Og sangteksten lægger op til sportsoplevelser - og kunstneriske oplevelser, så det kunne ikke passe bedre ind, sagde Birgit S. Hansen.

Hun dvælede også ved de ulyksaligheder, der former vores hverdag i Europa netop nu.

- Der er så megen elendighed og krig. Men det betyder ikke, at vi ikke skal kunne samles og le og glæde os. Derfor skal vi også have noget at samles om - og det er forårsmessen og dette poesiværk klare eksempler på, sagde Birgit S. Hansen.

Det er Arena Nord, der har finansieret værket.

Arenaens direktør Per Malmberg glædede sig over det nye værk og over, at man igen kan kalde folk til Forårsmesse. Der var stor tilstrømning lørdag og dørene slås op igen søndag morgen.