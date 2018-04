Håndboldklub vil købe Syvstenhallen

SYVSTEN: Syvstenhallens fremtid tegner sig måske lysere end den har gjort længe.

Kultur- og Fritidsudvalget skal på deres møde 11. april tage stilling til en henvendelse fra Vendsyssel Håndbold Invest ApS v/direktør Jan Hansen, der skriver "I forbindelse med Syvstenhallens fremtid vil vi gerne tilbyde en overtagelse af denne, under forudsætning af, at vi kan nå til enighed om overtagelsen samt fremtidig brug og tilskud".

Jan Hansen oplyser, at de med en eventuel overtagelse vil se Syvsten I.F. og Borgerforeningen som vigtige samarbejdspartnere og håber, at de vil fortsætte på samme aktivitetsniveau som i dag. Han forventer, at der samlet kan lejes cirka 1200 timer ud, hvilket vil muliggøre en fornuftig drift og give mulighed for udvikling.

Opgradering

- Vi vil arbejde på, at få hallen renoveret og opgraderet til glæde for nuværende som nye brugere, hvorfor der ikke må være begrænsninger i tilbygningsmulighederne for området, pointerer Jan Hansen.

- I dag træner Vendsyssel Håndbold allerede seks timer ugentlig i hallen, og vi er blevet så glade for at benytte hallen, at hvis vi overtager den, vil vi flytte al vores træning til hallen, oplyser Jan Hansen.

- Selv om vi spiller på FFI-Håndbolds licens, ser vi det ikke som et problem at flytte al vores træning til Syvsten. Tværtimod kan vi undgå flytning af materiel og rekvisitter hver gang, og samtidig har vi forskellige begrænsninger i Arena Nord, hvor der i de to skolehaller ikke må spilles med harpiks, ligesom vi må tåle mange aflysninger i Arenaens opvisningshaller. Den gamle idrætshal er glædeligvis for FFI Håndbold fuld booket, så her har vi ikke mange muligheder for træningstider. Vi vil som hidtil stadig søge at afvikle vores turneringskampe i Frederikshavn, siger Jan Hansen slutteligt.