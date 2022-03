Håndværkertilbud: Flyt ind i Danmarks billigste hus

ØRTOFT:Det sker ganske ofte, at det billigste hus på det danske boligmarked ligger i Nordjylland, og nu er landsdelen endnu engang leveringsdygtig i et vaskeægte håndværkertilbud.

På hovedvejen gennem landsbyen Ørtoft i Frederikshavn Kommune - 6,5 kilometer sydvest for havnebyen Sæby med dejlig marina og sandstrande - ligger den 128 kvm. store villa fra 1909, som netop nu er landets billigste villa.

115.000 kroner kontant er huset sat til salg for hos mæglerfirmaet Villadsen Ejendomshandel, og for den pris skriver ejendomsmæglere selv i salgsopstillingen, at køberne ikke skal forvente en indflytningsklar bolig.

- Billigt hus til "Gør det selv"-folk. Der må påregnes indvendig istandsættelse inden huset kan ibrugtages, skriver ejendomsmægleren og nævner blandt andet, at der skal installeres ny varmeforsyning og varmeinstallationer det 113 år gamle hus.

Der hører også en ældre trægarage til huset i Ørtoft. Foto: Google Street View.

I det hele taget understreger ejendomsmægleren, at købesummen for ejendommen, som foruden vinkelstue med træloft, ældre elementkøkken med træloft, ældre badeværelse med blå fliser, håndvask og håndbruser, depotrum, værelse, baggang, værelse med trægulv, soveværelse og entre også byder på et nedrivningsegnet baghus og en gammel trægarage, er afpasset værdien af grunden på 807 kvm.

- Der ydes ikke nogen former for garanti for bygningernes fysiske tilstand, ligesom der ikke ydes garanti for installationernes lovlighed og funktionsduelighed, fastslår ejendomsmægleren.