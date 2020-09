Hård kritik af lang handelsdag i Frederikshavn: Sådan forløb den

FREDERIKSHAVN:Kritikken haglede ned over handelsforeningen Frederik i Frederikshavn, fordi en forlænget handelsdag fredag ikke blev aflyst.

Kritikken kom fra borgere, som påpegede, at et "Open By Night"-arrangement i Dronninglund tidligere havde ført til markant stigning i antallet af corona-smittede.

Derfor burde handelsforeningen i Frederikshavn droppe sådan en arrangement, mente kritikerne.

Men Frederik holdt fast - og det skabte debat:

"Total mangel på ansvarlighed. Se nu, hvordan det gik i Dronninglund og lær af det. De troede også, de havde styr på det", skrev Dorthe Andreasen på Frederiks Facebook-side.

"Totalt uansvarligt :-( Se hvordan det gik i Dronninglund efter Open By Night", lød kommentaren fra Lisbeth Bertelsen.

Ros til kunderne

17 butikker havde meldt fra. De ville ikke være med til at holde længe åbent fredag.

Den udvidede handelsdag i butikkerne i Frederikshavn forløb fredeligt, og kunderne var gode til at holde afstand og huske at spritte af, fortæller handelschef Dan Kobberup fra Frederik.

- Stor ros til kunderne, siger han.

Handelschefen understreger, at der ikke var et "Open By Night"-arrangement med køtilbud, musik og lange køer. Men derimod en hyggelig handelsdag, hvor åbningstiden var udvidet med 3,5 timer.

OK fra politiet

- Det blev vådt og blæsende sidt på eftermiddagen, hvilket lagde en dæmper på handlen. Så overordnet en stille og rolig handelsdag, konstaterer Dan Kobberup.

I forvejen holder mange dagligvarebutikker, byggemarkeder og shoppingcentre længe åbent.

- Så fordi en specialbutik holde længere åbent, tænker vi, at smitterisikoen ikke er stor, siger Dan Kobberup.

Politiet havde sagt god for den forlængede handelsdag, oplyser han.

Borgermester: Nul shitstorm

Frederikshavn-borgmester Birgit S. Hansen havde været i kontakt med handelsforeningen inden fredagens arrangement og fik sikkerhed for, at det i realiteten kun var forlænget åbningstid i butikkerne.

- Vi skal passe på, at vi ikke kommer til at lave "synsninger", gadens parlament og shitstorme på de social medier, fordi nogle butikker holder 3,5 timer længere åbent, siger hun.

Borgmesteren påpeger, at blandt andre Bilka og Salling også har lange åbningstider.