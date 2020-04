Hård kritik fra Venstre: - Hvad skal vi dog med Destination Nord?

FREDERIKSHAVN:Hvad skal vi dog med Destination Nord?

Sådan spørger byrådsmedlem Peter Sørensen på vegne af Venstre i Frederikshavn Kommune i dette indlæg:

”Et meget relevant spørgsmål, hvis man kommer fra Frederikshavn Kommune. Vi mister vores frihed, og skal tilmed være en del af en turistpolitik som langt overvejende hviler på storby-, møde- og forretningsturisme. Det er ikke et fokusområde for Frederikshavn Kommune (og bliver næppe heller de næste mange år).

Til gengæld er det langt mere forståeligt, at Aalborg Kommune er interesseret. Aalborg kommune har allerede skåret 1 mio. årligt af deres støtte til turismen og dem betaler vi så gerne, uden nogen som helst garanti for ”value for money”! Samtidig får de lov til at bruge et af Danmarks allerstørste turistbrands, nemlig Skagen, i deres markedsføring.

Vendt op og ned

Coronavirus har jo også vendt op og ned på turismeerhvervet. Vi står fra og med 2020 med en helt uoverskuelig verden for fremtidens turisme.

Kommer der krydstogtskibe i fremtiden? Kommer der (som borgmesteren så ofte har henvist til) kinesere med fly til Aalborg, for at ville se Nordjylland? Hvornår bliver der generelt åbnet for udlændinge? Osv, osv.

Selskabets hjemsted

Samtidig omtales det, at Frederikshavn Kommune bliver selskabets hjemsted (en ren juridisk betegnelse).

Hovedkontoret skal ligge i Aalborg. Selvfølgelig, kan man tilføje, for Aalborg og Brønderslev har jo fået deres medarbejdere virksomhedsoverdraget til det nye selskab.

”Skæbnen” for Turisthus Nords medarbejdere er der ikke redegjort for nogen som helst steder.

Hele denne konstruktion er udarbejdet af borgmestre og kommunaldirektører fra de fire kommuner. Erhvervet, og ikke mindst de mange medlemmer i turistforeningerne (330 fra Frederikshavn Kommune ud af totalt 520 for de fire kommuner), er overhovedet ikke blevet hørt.

Det er simpelthen uværdigt, at man ikke lader Turisthus Nord gennemføre deres generalforsamling, og dermed giver medlemmerne mulighed for at komme med input, inden en sådan beslutning trækkes ned over hovederne på dem.

Venstre har været imod Destinationsselskabet fra dag ét, ikke mindst fordi alt omkring konstruktionen er foregået i hemmelighed.

Nu foreligger facts, og desværre bekræfter det vores bange anelser.

Jeg har i halvandet år deltaget i kommunens turismegruppe, som i øvrigt heller ikke har kunnet få noget at vide undervejs i processen.

Det er hårde ord.

Det er hårde ord, og det er egentlig ikke nogen retorik vi bryder os om, men somme tider skal der desværre bankes meget hårdt i bordet, før nogen reagerer.

Destination Nord er jo ikke lov, men et frit valg for kommunen.

På onsdagens økonomiudvalgsmøde skal vi tage stilling til, om vi synes dette Destination Nord skal etableres (Deadline for en beslutning er den 31.12.2020).

Venstres opfordring er klar:

· Træk punktet fra økonomiudvalgets dagsordenen.

· Giv erhvervet mulighed for at komme med input fra deres generalforsamling.

· Genovervej situationen, herunder om det overhovedet er en god idé at indgå denne slags forpligtelser, sådan som verden ser ud i dag”.