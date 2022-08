Hårde kår kvæler madhus

STRANDBY: På trods af at stedet både tilbyder selskabslokaler og mad ud af huset, må Rosendal's Madhus i Strandby sande, at de ikke kan holde hjulene i gang længere.

- På et tidspunkt, så er nok nok. Vi kan ikke blive ved med at smide penge efter noget, der ikke giver overskud. Det er pisseærgerligt, at det er sådan, det bliver nødt til at være. Med efterslæbet fra corona, så er det bare sådan, det er, siger Brian Rosendal, der ejer stedet.

Det er ikke alene corona, der har givet spisestedet dødsstødet.

- Corona har gjort sit til, at det har været svært. Og så kommer der lige stigende råvarepriser og en krise i Ukraine, der får vores energipriser til at eksplodere. Det ene med det andet har bare gjort, at det ikke kan hænge sammen, fortæller ejeren.

For at begrænse tabet, sælger madhuset ud af de varer, de har stående på hylderne med 50 procents rabat. Sidste åbningsdag er tirsdag 23. august mellem 9.30 og 12. Men det er på nuværende tidspunkt begrænset, hvor meget der er tilbage.

- Vi prøver på at få os skilt af med de madvarer, vi har liggende, for at få en lillebitte omsætning ud af det. Det er gået godt, der er næsten ikke noget tilbage på hylderne, siger Brian Rosendal.