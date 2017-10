Hæder til tjener fra Brøndums Hotel

SKAGEN: Efter flere op- og nedture i løbet af et langt arbejdsliv er der endelig noget at glæde sig over for Kresten Skeel Langvold, der søndag aften blev kåret til Årets Tjenerprofil ved Den Danske Spiseguides gallaften på Hotel Frederiksminde i Præstø.

- Det er meget glædeligt at blive anerkendt for ens arbejde. Og når man ved, det er en mans som redaktør af spiseguiden Bent Christensen, der har rejst rundt til mange tusinde restauranter, så er glæden ikke mindre, siger Kresten Langvold.

Og prisen er særlig rar at modtage efter et liv med opture som nedture.

- Jeg er startet forfra nogle gange og begyndte jo som akademiker men fandt ud af, at det kunne jeg ikke klare. Så blev jeg tjener og arbejdede mig op i systemet og har også der oplevet forskellige forhindringer, så jeg måtte begynde forfra, siger Kresten Langvold.

- Når man selv ved, at man er dygtig til det, man laver, så er det bare ekstra rart at få sådan en anerkendelse, siger 58-årige Langvold men ingen planer om efterløn eller at drosle ned lige foreløbig.

- Jeg bliver gerne i branchen 10-15 år mere. Jeg har to børn på 9 og 12 år, der skal vokse op med at opleve en far, der er aktiv på arbejdsmarkedet, siger han.

Det er dog ikke ham selv, der bestemmer. Højre ben har lidt svært ved at stå med ham op om morgenen og skal gerne have en halv time, før det er fuldt funktionsdygtigt. Så derfor håber han også, at opgaverne på Brøndums Hotel på sigt går i en retning mod at være vært i stedet for bagtrappevasker.

- Jeg håber måske at kunne bruge min viden og erfaring på andre opgaver og ikke bare løbe fra køkkenet til rest. Jeg har efterhånden båret min del til opvasken, så nu er det måske tid til, at jeg skal tilbringe mere tid med gæsterne end at vaske bagtrappen, siger Kresten Langvold.