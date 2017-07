Hændeligt uheld da cyklist blev dræbt af tog

FREDERIKSHAVN: Det var tilsyneladende slet og ret sort uheld, da en ældre mandlig cyklist 15. november sidste år blev dræbt i jernbaneoverkørslen på Mariendalsvej ved Elling nordøst for Frederikshavn. Han kørte lige ud foran et tog, der ikke have nogen mulighed for at standse.

Efter at have undersøgt sagen er Havarikommissionen for Jernbane kommet frem til den konklusion, at både bommene, der er halvbomme og således kun dækker den ene kørebane, og signalanlægget på stedet fungerede, som de skulle, da ulykken skete. En bilist, der holdt og ventede ved bommene, var vidne til ulykken, og vedkommende forklarede, at bommene var nede og det røde lys var tændt, som det skulle. Ifølge forklaringen kørte cyklisten højre om den ventende bil, for så slingrende at undgå bommen foran bilen og fortsætte lige ud foran toget.

Den dræbte motionerede dagligt på sin racercykel og passerede normalt påkørselsstedet. Havarikommissionen skriver, at han tidligere havde givet udtryk for, at han nu og da havde svært ved at få fødderne ud af pedalbøjlerne.

En efterfølgende undersøgelse af både signalanlæg og bomme viste, at de fungerede, som de skulle.

Med baggrund i undersøgelserne og de øvrige data i sagen har havarikommissionen konkluderet, at der ikke er forhold ved ulykken, der giver anledning til yderligere undersøgelser eller anbefalinger af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden, og den bliver derfor ikke undersøgt yderligere.