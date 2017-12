Hærværk mod 18 biler og fire forretninger

FREDERIKSHAVN: Hele 12 biler er natten til torsdag blevet ramt af voldsomt hærværk med smadrede ruder, brækkede sidespejle og ødelagte vinduesviskere.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen i en pressemeddelelse.

En eller flere gerningsmænd har tilsyneladende draget hærgende gennem Frederikshavn midtby.

- I tidsrummet fra kl. midnat og til kl. 02.40 er der indtil videre konstateret at der er begået hærværk mod 12 parkerede biler i henholdsvis Søndergade, Danmarksgade, Havnegade, Hangaardsvej og Tordenskjoldsgade, lyder det fra vagtchefen i pressemeddelelsen, der blev udsendt ved 09.25-tiden torsdag formiddag.

Nordjyllands Politi har gennemgået de nævnte gader i Frederikshavn og fundet de 12 ødelagte biler.

- Der kan dog sagtens være flere biler, der har fået skader efter gerningsmændenes hærgen, understreger vagtchefen.

Nordjyllands Politi efterlyser vidner, som har set hærværket ske eller har kendskab til, hvem der har lavet hærværket.

Der er en del overvågningskameraer i de nævnte områder, og politiet er lige nu ved at undersøge overvågningskameraerne for om muligt at finde gerningsmændene.

- Men hvis borgere eller butiksejere i midtbyen i Frederikshavn opdager, at de har været udsat for hærværk så opfordres alle til snarest at foretage anmeldelse af forholdene, lyder beskeden fra Karsten Højrup Kristensen.

Ved middagstid torsdag har flere fulgt vagtchefens opfordring.

- Vi har modtaget i alt 22 anmeldelser om hærværk i området. 18 af dem er hærværk mod biler og resten mod blomsterkummer og lignende. Om det er de samme gerningsmænd, er endnu svært at fastslå, siger Karsten Højrup Kristensen.

Den videre efterforskning i sagen varetages af efterforskningscenter Frederikshavn.