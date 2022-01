Han blev utålmodig i Meny: Overfaldt manden foran i køen

FREDERIKSHAVN:En 22-årig mand blev fredag eftermiddag så utålmodig, da han skulle betale for sine varer i Meny på Gl. Skagensvej i Frederikshavn, at han endte med at overfalde manden foran i køen.

Det fortæller vagtchef for Nordjyllands Politi, Karsten Højrup Kristensen.

- Det startede med en diskussion og endte ud med et overfald i kasselinjen, siger vagtchefen.

Overfaldet bliver af politiet betegnet som kvalificeret vold, da den 22-årige greb fat i en glasting og smadrede den ned i den 48-årige foran ham i køen.

De to personer kender ikke hinanden forudgående for episoden.

Den 22-årige blev anholdt, men er fredag aften løsladt igen.