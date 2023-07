Han er helt alene og har gået i dagevis: 15-årige Mathias kan kun få øje på ét problem

SKAGEN:Mathias Jensen er glad. Det har været en fantastisk tur. Bortset fra et problem; de otte vabler under foden - og skindet, der går af den anden fod. Naturoplevelserne er fantastiske, og han møder en masse flinke mennesker.

Han har aldrig tidligere været en vandrer, men i påsken gik han fra Esbjerg til Odense, og så opstod ideen om i sommerferien at gå fra Esbjerg til Skagen.

- Jeg skrev Skagen ind på Google Maps, og så gik jeg, fortæller han, mens han nærmer sig Aalbæk og turens sidste overnatning i shelter. Onsdag 5. juli rammer han målet: Byskiltet i Skagen.

Mathias Jensen er 15 år og startede hjemme fra Esbjerg for ti dage siden. Helt alene. Google Maps sagde, at der var 311 km til fods fra Esbjerg til Skagen.

- Og så har jeg gået lidt ekstra for at komme frem til de forskellige shelters, fortæller han.

Mathias Jensen regner med, at turen totalt bliver på 350 kilometer. Og så har han i øvrigt hverken gået på Hærvejen eller andre vandreruter. Google har guidet ham.

Mathias Jensen går den vej Google Maps foreslår fra Esbjerg til Skagen. Privatfoto

Vil ikke gå til Grenen

Byskiltet i Skagen er som nævnt målet - ikke Grenen, som ellers ofte er stedet, hvor folks ture gennem Danmark ender.

- Nej, hvis jeg skal ud på Grenen, kører vi derud i min mors bil. Hun venter på mig i Skagen, siger han med et smil.

Undervejs har hans mor skrevet i Facebook-grupper, og det har betydet, at folk er mødt op for at opmuntre ham på turen. Et af opslagene har fået 1100 likes og masser af opmuntrende kommentarer.

Mathias Jensen har blandt andet mødt mennesker, der har servereret kaffe, chips, kage, sodavand, ostemadder og aftensmad.

- Folk er bare pisseflinke. Der er ovenikøbet nogen, der er stoppet og har spurgt, om jeg vil have et lift. Men jeg vil gå hele vejen.

- Og så har jeg fået lov til at bruge strøm til at oplade min telefon. Det har været helt vildt, som folk har været søde.

Er blevet vild med at gå

Mathias Jensen har fundet ud af, at han er vild med at gå. For de små ting får stor betydning.

Efter en lang dag til fods er det helt fantastisk at krybe i soveposen. Privatfoto

- Det er helt fantastisk at lægge sig om aftenen i soveposen i et shelter, når man har gået hele dagen. Kaffen smager også meget bedre, og i det hele taget er jeg meget mere opmærksom på tingene omkring mig, end hvis jeg sad derhjemme foran computeren.

De mange timer alene på landevejen er okay. Dog savner Mathias Jensen indimellem sin kæreste, sine venner og sin mor.

- Det er den form for ensomhed, jeg oplever, når jeg er alene afsted, forklarer han.