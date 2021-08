Han har ærgret sig i fire år: Nu vil han takke for nordjysk hjælpsomhed

HERNING:Et tilfældigt møde i Skagen for fire år siden har om ikke naget Benny Aasted Andersen fra Herning, så i hvert fald betydet, at han i fire år har spekuleret over, hvordan han skulle få fat i en ældre dame, som kom ham til undsætning den dag for nu omkring fire år siden.

- Jeg havde besøg fra USA af en god kammerat, John Jones - kaldet Jay - og af alle attraktioner i Danmark skulle han naturligvis se Skagen, grenen og stedet, hvor to have mødes. Så en af dagene under Jays besøg drog vi til Skagen, fortæller nu 75-årige Benny Aasted Andersen.

Han og John Jones har besøgt hinanden flere gange gensidigt over Atlanterhavet.

Fra turen til Skagen i 2017. Her er John Jones på Grenen med armene i vejret. Så de to venner nåede Grenen - med den hjælpsomme kvindes assistance. Privatfoto

Under John Jones' besøg i 2017 var de to på Skagens Museum, hvorefter turen skulle gå ud på Grenen. Ifølge en stedkendt gik der en bus fra et sted bag museet ud til det sted, hvor Sandormen starter sin tur med turister ud til Grenen.

- Vi gik ud til det formodede stoppested, men da vi havde ventet en halv times tid, og der ikke var kommet en bus, spurgte vi i en nærliggende restaurant til bussen. Det kendte de ikke noget til. Heller ikke en ældre dame fra Skagen, som vi mødte i restauranten, kendte til busstoppestedet, der åbenbart var noget ganske nyt i byen, siger Benny Aasted Andersen.

Og så overraskede damen ellers Benny og hans ven.

- Hun tilbød at cykle hjem og hente sin bil, for så at køre os ud til Sandormens startsted, og det må jeg sige, at det overraskede ikke bare mig, men i særdeleshed også min amerikanske ven, lyder det fra Benny Aasted Andersen, der stadig kan blive rørt over kvindens hjælpsomhed.

Men den søde dame hentede altså sin bil og kørte de to venner ud til Sandormen.

- Vi fik en god snak med hende og tilbød hende da også at betale for turen, men det afslog hun på det bestemteste, forklarer Benny Andersen.

Og det, Benny Aasted Andersen har ærgret sig over i fire år, er, at han ikke fik spurgt kvinden om hendes navn.

- Jeg fik aldrig hverken hendes navn, adresse eller noget, så jeg efterfølgende kunne have sendt hende en blomst eller en hilsen for at takke hende for hendes hjælp. Det var et dejligt eksempel på nordjysk hjælpsomhed, siger Benny Aasted Andersen.

3 John Jones og Benny Aasted Andersen i New York i 2019. Privatfoto

Også den amerikanske ven, John Jones, var forbløffet over kvindens hjælpsomhed og sagde til Benny Aasted Andersen, at det aldrig var sket i USA og da slet ikke i New York, hvor han kom fra.

- Jeg synes, det er så smukt et eksempel på det gode i danskerne og det at være dansk, at jeg gerne ville takke kvinden fra Skagen. Bare jeg kunne finde frem til kvinden, lyder det fra Benny Aasted Andersen.

Han vil meget gerne kontaktes af den hjælpsomme kvinde på telefon 23 49 48 31, hvis hun ser denne historie.