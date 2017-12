Handelsskole skal have ny direktør

FREDERIKSHAVN: Handelskolens direktør Svend Kobberup har valgt at skubbe døren til direktionskontoret i for at indtræde i pensionisternes rækker.

Det gør han efter 21 år på posten - og han følger dermed i sin forgængers fodspor. P.I. Olsen, som Svend Kobberup afløste i 1996. PIO, som han var kendt som var chef for handelsskolen i flere end 30 år.

Så afløseren for Svend Kobberup ved dermed, hvad der venter forude.

For i Frederikshavn render man ikke af pladsen i utide.

Afløserne for Svend Kobberup, som lige er blevet 65 år, skal findes i løbet af vintermånederne.

26. januar er seneste ansøgningsfrist, og så skal der efterfølgende gang i samtalerne, så mon ikke afløserens navn er på plads omkring 1. marts.

Den nye direktørs primære opgave er i tæt samarbejde med de øvrige ledere, medarbejderne og en aktiv bestyrelse at få de bedste muligheder for at fastholde skolens stærke position samt udvikle det potentiale, der ligger i fremtiden.

Skolen har 500 elever og kursister og 80 medarbejdere