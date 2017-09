Handelsskolen får ny rektor

FREDERIKSHAVN: Mik Ingenuus er fra 1. oktober udpeget som ny rektor for Frederikshavn Handelsskole.

- Det er rigtig dejligt at kunne fortælle, at Mik Ingenuus vil stå i spidsen for handelsgymnasiet, som vores nye rektor. Med Mik får vi en rektor, der allerede fra dag et står inde for Frederikshavn Handelsskoles værdier. Dels har han gennem de sidste par år vist sin værdi som kollega og underviser og dels har han en god baggrund med ledelseserfaring fra den finansielle sektor og en relevant videregående uddannelse, siger direktør Svend Kobberup.

- Både elever og medarbejdere vil opleve en nærværende rektor, der har hjertet med i dialogen. Med en anerkendende og coachende tilgang udviser Mik den tolerance, der får dialogpartneren til at føle sig ligeværdig.

- De der kender Mik fra dagligdagen og fra hans fritid med mange sportsinteresser ved, at Mik gerne går foran og udviser initiativ. Initiativerne indeholder både præstationsaspektet og den sociale dimension, så vi glæder os over at få en kompetent, kvalificeret rektor med de egenskaber og værdier, som vi prioriterer på vores skole, lyder direktørens skudsmål.

Miks energi og initiativ viser sig både i dagligdagen og når han ofte cykler på arbejde fra Dronninglund, hvor han bor med sin kone og sine tre døtre.