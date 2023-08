Handlekraftige hjælpere reddede fastklemt mand ud af forulykket bil

Flere modige og handlekraftige hjælpere sørgede tirsdag aften for, at en fastklemt mand kom fri fra sin bil, der var trillet rundt og lå med taget mod jorden på motorvejen lige efter nedkørselsrampen ved Sæby S på E45 Nordjyske Motorvej.

Manden kom kørende på motorvejen i sydgående retning og ville bremse ned, fordi det begyndte at regne. Bilen kørte i stedet ud i rabatten, trillede rundt om sig selv og endte på hovedet midt på motorvejen.

Ifølge indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Per Hansen var manden ikke selv i stand til at komme ud af bilen, men fik heldigvis hjælp af andre bilister, som ifølge indsatslederen fortjener stor ros.

Inden den fastklemte mand blev reddet ud, lavede han thumbs-up inde fra bilen til hjælperne, og signalerede altså, at han var ok.

Da Nordjyllands Beredskab nåede frem, var manden blevet reddet ud af bilen og i gang med at blive tilset af ambulancefolkene.

Indsatsleder Per Hansen fortæller, at manden var chokeret, men at han havde det godt efter omstændighederne. Han blev hentet på stedet af pårørende.

Beredskabet sikrede skadestedet og ryddede op, inden de igen vendte hjem.

En vognbane var i forbindelse med uheldet kortvarigt spærret i sydgående retning.