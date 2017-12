Hanne Andersen blev stemmesluger

FREDERIKSHAVN: 20.000 borgere over 60 år havde mulighed for at stemme ved ældrerådsvalget i Frederikshavn Kommune.

Afstemningen foregik fra 20. november til 4. december, og det ligger fast, at Hanne Andersen, der har været formand for ældrerådet i de seneste to perioder, fik et fornemt valg med 1677 stemmer.

- Jeg er selvfølgelig rigtig glad, for der er stadig meget, der skal gøres på ældreområdet, siger Hanne Andersen, der dog ikke kan kalde sig formand for det nye ældreråd endnu.

Først på torsdag skal det kommende ældreråd konstituere sig, men mon ikke det bliver med Hanne Andersen ved roret endnu engang?

Stemmeprocenten blev på 49,25, hvilket er nogenlunde som de foregående to ældrerådsvalg, hvor valgprocenten var henholdsvis 50,2 og 50,3.

Tre fra det gamle ældreråd blev ikke valgt ind, tre valgte ikke at stille op, og dermed er der seks nye medlemmer i det kommende ældreråd, som består af ni personer:

Hanne Andersen, Skagen (1677 stemmer).

Alice Eriksen, Frederikshavn, (1118 stemmer) - ny.

Chris Sørensen, Frederikshavn (1012 stemmer).

Karl Aage Brasted, Sæby, (873 stemmer) - ny.

Dorte Tofting, Frederikshavn (775 stemmer).

Anne-Marie Schøn, Sæby, (720 stemmer) - ny.

Finn Larsen, Frederikshavn, (640 stemmer) - ny.

Ole Jensen, Frederikshavn, (383 stemmer) - ny.

Thomas Hjort, Ålbæk, (380 stemmer) - ny.

I alt 18 kandidater stillede op til ældrerådsvalget.