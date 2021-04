Hærværk i klitterne: Misforstod spørgsmål - så nu er vidne indkaldt igen

SKAGEN:Den tredje retsdag i sagen mod Hans Andersen og en 39-årig mand for hærværk i klitterne i Skagen begyndte noget usædvanligt.

Her blev en af de landsinspektører, som Hans Andersen har bedt om at vurdere ødelæggelserne af klitterne på Sønderstrand, nemlig indkaldt som vidne igen.

Landinspektøren afgav ellers vidneforklaring under torsdagens retsmøde, men her kom svaret noget bag på Hans Andersens forsvarer, og man fandt efterfølgende ud af, at landinspektøren havde misforstået spørgsmålet.

Landinspektøren sagde nemlig i sin første forklaring, at man kunne have sandfodret Sønderstrand for at genskabe klitter.

Forsvar: Ikke naturlige klitter

Men en af hjørnestenene i Hans Andersens forsvar er, at der slet ikke har været så store, naturlige klitter at genskabe på det område på Sønderstrand, som sagen handler om - men at klitterne mere eller mindre er menneskeskabt i forbindelse med den sandfodring, der skete på stranden i 2014.

Og dermed er reetableringen af klitterne efter ødelæggelserne i 2019 ude af proportioner, mener Hans Andersen.

Da landinspektøren for anden gang satte sig i vidneskranken fredag morgen, understøttede hans forklaring også Hans Andersens påstand:

- Hvis man sandfodrer på det område, så genskaber man ikke klitter, for kigger man på kort og fotos, så har der ikke været klitter af den højde tidligere, sagde landinspektøren.

Hans Andersens forsvarer, Rasmus Amandusson, viste nemlig historiske kort, der viser Sønderstrands udvikling fra 1842 og frem til nu.

Og de viser, at klitterne ikke er så mange år gamle.

På kortene kunne man se, at i 1842 lå klitområderne i vandet. Fra 1901 til 1972 var stranden helt flad, og først i 1999 kunne man se en begyndende klitdannelse.

Rasmus Amandusson spurgte landinspektøren, hvad der vil ske, hvis man sandfodret med 40.000 kubikmeter sand, som var tilfældet på Sønderstrand i 2014.

- Det vil give anledning til en vis form for klitdannelse, svarede landinspektøren.

Natur eller menneskeskabt?

Herefter vidnede en skagbo og bekendt til Hans Andersen i sagen, og han var enig i, at det er forkert at tale om, at der er blevet ødelagt natur på Sønderstrand.

Efter hans mening er Sønderstrand slet ikke er natur - men kultur - fordi den er menneskeskabt i forbindelse med de sandfodringer, der har været i området - blandt andet i forbindelse med havneudvidelser.

Det blev dog med det samme modsagt at det næste vidne fra Nordjyllands Kystmuseum.

- Klitterne er dannet naturligt, og havneudvidelserne har ikke haft indflydelse på dannelsen af klitter, lød svaret.

Men det er Nordjyllands Kystmuseum helt uenig i. I retten forklarede en repræsentant fra museet, at Sønderstrand er helt unikt og enestående kulturhistorie i Danmark.

- Området er blevet et ikon i Danmark på grund af malerne, og har fået stor betydning på grund af de mange mennesker, der besøger den, sagde han.

