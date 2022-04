Har selv investeret to millioner - men nu vil kommunen sælge foreningens klubhus

Formanden for dykkerklubben Skawdyk Britt Østergaard har været til møde med borgmester Birgit S. Hansen og kommunal Thomas Eriksen for at få en forklaring på, hvorfor dykkerne fuldstændig uventet skal forlade det klubhus, som de har investeret over to millioner i at renovere.

- Jeg står med blandede følelser efter det møde. Vi vil jo helst blive i vores klubhus. Men borgmesteren og kommunaldirektøren gjorde det klart, at vi kommer til at flytte. Dog først når vi har et andet sted at være.

Skawdyk kommer heller ikke til at skulle betale for en genetablering eller en flytning.

Britt Østergaard vælger at forholde sig positivt til fremtiden og begynde at overveje, hvor klubben gerne vil bo.

Baggrunden for mødet er, at Frederikshavn Kommune ønsker at kunne sælge den centralt beliggende grund til erhvervsfolk. Det fik dykkerne pludselig at vide. De anede intet, før de blev kontaktet af byrådsmedlem og medlem af økonomiudvalget Kurt Kirkedal fra Skagen. Han gjorde dem opmærksom på, at et konkret ønske om at købe salg Skawdyk-grunden var på økonomiudvalgets dagsorden. Det sendte chokbølger gennem Skawdyk.

- Vi fik en uforbeholden undskyldning fra Birgit Hansen for processen og måden, vi hørte om det på, siger Britt Østergaard.

Formanden fik også at vide, at beslutningen om salg er taget af dagsordenen i økonomiudvalget.

- Planen er nu, at vi og kommunaldirektør Thomas Eriksen skal begynde at se efter alternativer til at huse Skawdyk. Enten i eksisterende bygninger eller måske skal kommunen bygge "De blå foreningers hus", hvor vi eventuelt samler havkajakklubben, isbryderne, havfisker klubben, svømmeklubben og os - måske flere.

Tanken om De blå foreningers hus synes Britt Østergaard godt om.

- Vi har flere ting til fælles og kan hjælpe hinanden, så vi bliver flere "Tordenskjolds soldater", siger hun.

- Jeg er selvfølgeligt ked af, at vi måske skal forlade det, vi har med mange gode minder. De blå foreningers hus har vi puslet med flere gange igennem årene og at kunne realisere det vil også være utrolig spændende.