Havarikommission ændrede i ulykkesrapport

LÆSØ: Familien til fisker Teddy Bak Nielsen er stærkt kritisk over for den rapport, der beskriver hans dødsulykke på jobbet. Familien peger blandt andet på, at Den Maritime Havarikommission har ændret på en meget væsentlig oplysning om ulykken, skriver Fagbladet 3F.

Nemlig stedet, hvor 66-årige Teddy Bak Nielsen befandt sig om bord på fiskekutteren "Inger Marie", da den kolliderede med et 3.000 ton tungt fragtskib 10. juli 2014 i Kattegat.

Ændring af forklaring

I et udkast til rapporten om søulykken skriver Den Maritime Havarikommission, at en vagthavende styrmand på "Rig" så en person med en redningsvest om bord på "Inger Marie" træde ud af styrehuset lige inden forliset.

Men i den endelige rapport skriver havarikommissionen, at den vagthavende styrmand så en person iført orange tøj stå uden for styrehuset på "Inger Marie".

Ændringen af vidnets forklaring frustrerer familien til Teddy Bak Nielsen. Den afdøde fiskers 46-årige datter Annika Seeland siger:

- Det er meget vigtigt i forhold til ansvaret, hvor far befandt sig på kollisionstidspunktet. Hvis far, som vidnet forklarer, var inde i styrehuset og løb ud lige før kollisionen, tyder alt på, at han prøvede at afværge kollisionen, og ikke at han stod på dækket og arbejdede og intet opdagede. Det er som om, myndighederne vil have lukket sagen hurtigt.

Undersøgelseschef: Fisker blev observeret

10. februar 2015 sendte Den Maritime Havarikommission sit udkast til rapporten til den afdøde fiskers enke, Ellen Vinther Poulsen. 16 dage senere sendte havarikommissionen den endelige rapport til enken.

Undersøgelseschefen hos Den Maritime Havarikommission, Øssur Hilduberg, skriver i en e-mail til Fagbladet 3F, at det er rigtigt, at Teddy Bak Nielsen blev observeret på dækket på fiskekutteren kort før forliset. Om ændringen i rapporten om søulykken skriver Øssur Hilduberg:

- Det er havarikommissionens erfaring, at sådanne pludselige og kortvarige observationer er forbundet med stor usikkerhed. Dertil har mange af de involverede vanskeligt med at udtrykke sig på et fremmedsprog, som gør ulykkesfortællingen upræcis. Derfor kan der forekomme ændringer i rapporten, inden den foreligger i sin endelige form.

Havde ikke redningsvest på

Undersøgelseschefen forklarer, at oplysningen om, at Teddy Bak Nielsen var iført redningsvest, blev ændret, fordi fiskeren ikke havde redningsvest på, da han blev fundet i vandet 53 minutter efter kollisionen. Som følge af dødsulykken fik den vagthavende styrmand på fragtskibet frataget sit sønæringsbevis af de estiske myndigheder.

Teddy Bak Nielsens enke og to døtre er vrede, fordi de føler, at han har fået en del af ansvaret for ulykken.

Havarikommission: Begge parter brød regler

I e-mailen til Fagbladet 3F skriver undersøgelseschef Øssur Hilduberg, at Den Maritime Havarikommission i sin rapport ikke placerer et ansvar for kollisionen.

Han skriver, at begge skibe havde en forpligtelse til at undgå kollisionen. Og at årsagen til kollisionen derfor også skal findes på begge skibe.

- Årsagen til, at vi konkluderer, at fiskeren ikke har effektivt forsøgt at manøvrere før kollisionen er, at AIS-signalet ikke indikerer nogen fart eller kursændring. I øvrigt var fiskeren en erfaren sømand - formodentligt ville han forsøge at dreje skibet og ikke stoppe fremdriften, fordi det har ingen effekt på kort afstand, skriver undersøgelseschefen om fisker Teddy Bak Nielsen.

Den Maritime Havarikommission skriver i den endelige rapport, at det er sandsynligt, at Teddy Bak Nielsen forud for kollisionen var i gang med at arbejde på dækket på fiskekutteren – og derfor ikke holdt effektivt udkig.

