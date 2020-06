Havde narko i lejligheden: 20-årig anholdt

FREDERIKSHAVN:En 20-årig mand blev torsdag aften banket op af politiet, der havde fået et tip om, at der foregik salg af narkotika fra adressen. Og efter politiet havde ransaget hans lejlighed på Markedsvej, kunne betjentene konstatere, at der nok var noget om sagen.

- Der blev fundet 12 lsd-frimærker, 12 ecstacy-piller samt 0,47 gram kokain og 0,84 gram MDMA (ecstacy der ikke er i pilleform), fortæller politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Den 20.årige blev anholdt og sigtet for at have været i besiddelse af stofferne for senere at sælge dem videre i henhold til Lov om euforiserende stoffer.