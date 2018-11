Havmøllepark: Færre og lavere møller

FREDERIKSHAVN: European Energy har valgt at reducere antallet af møller ved den forslåede Frederikshavn Havmøllepark. Det betyder, at parken går fra seks til fem møller og at afstanden til Hirsholm øges med cirka en kilometer.

Derudover reduceres højden fra maksimalt 300 meter på alle møller - til to nordlige møller med 200 meter i maksimal højde og tre sydlige møller med maksimal højde på 265 meter.

– Vi har haft en dialog med flere store møllefabrikanter for at se, hvordan vi kunne få deres behov til at harmonere med, hvad vi har hørt fra borgerne i Frederikshavn gennem de seneste uger. Vi mener det her en god løsning for alle parter. Vi ser frem til en god debat ved aftenens borgermøde i Det Musiske Hus, siger Knud Erik Andersen, adm. direktør i European Energy.

Det er i i aften klokken 19, der er borgermøde i Det musiske Hus i Frederikshavn om mølleplanerne ved Hirsholm.