Havn fik større overskud end ventet

FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Havn A/S fik i første halvår et overskud på 13,1 mio. kr., 21 procent over det budgetterede. - Vi har set en positiv udvikling i aktiviteterne over en bred kam, siger havnens bestyrelsesformand Bo Uggerhøj. Han forventer, at 2017 ender på et niveau over 2016, hvor havnen havde et overskud på 17 mio. kr.

Omsætningen har i 2017 været ca. 10% over budget.

- Det glæder os, at vi er i stand til at lave solide resultater i havnen, og at vi kan polstre os til 2018 og 2019, som sammenlignet med 2016 og 2017 betegnes som modningsår i forhold til igangsættelse af de nye aktiviteter, som kommer i forbindelse med den færdige havneudvidelse i 2018. Når havnen er færdigbygget, skal vi forvente, at der går noget tid med etablering af de faciliteter, som skal danne grundlaget for de nye aktiviteter, som kommer til Frederikshavn, siger Bo Uggerhøj.