Havnen er en sand jobmaskine

FREDERIKSHAVN: Ifølge en oplandsanalyse fra Syddansk Universitet og Center for Regional- og Turismeforskning påvirker Frederikshavn Havn den lokale og regionale værditilførsel med 3339 millioner kroner årligt. Det svarer til 22 procent af den samlede værditilvækst i hele Frederikshavn Kommune.

Første etape af en havneudvidelse er snart klar til at blive taget i brug, og molerne skyder over en halv kilometer ud i Kattegat. Næste etape er allerede besluttet. Samlet kommer investeringen til at runde en milliard

- Vi har altid i Frederikshavn Kommune været klar over, at havnen har afgørende betydning for både beskæftigelsen og følgeerhvervene. Nu ser vi sort på hvidt, at den økonomiske rækkevidde er langt ud over kommunegrænsen, og det er især tilfredsstillende, fordi det også viser, at vi gør det rette, når vi udvider Frederikshavn Havn endnu en gang. Endda inden den første etape er færdig, siger Birgit S. Hansen, borgmester, Frederikshavn Kommune.

- Havnen og de maritime virksomheder er det Frederikshavn er bygget af, og præcis der, hvor vi er unikke og kan finde nye vækstmuligheder. Til gavn for hele Nordjylland.

Analysen, der er baseret på tal fra 2016 viser, at Frederikshavn Havn direkte eller indirekte skaber 5596 ud af 27.600 job i Frederikshavn kommune. Dermed er havnen grundlag for 540 mio. kroner - eller 6,6 procent af det samlede skatteprovenu i kommunen. Sammenligner man med andre store danske havne, så viser analysen at Frederikshavn Havn skaber lige så mange job som f.eks. Lindø Havn.

- Frederikshavn Havn kan bruge de nye tal i det udviklingsarbejde, vi har sat i gang, og som vi allerede ser resultater af. Det bringer flere arbejdspladser til byen og til lokalområdet, og det er vi stolte af, siger Bo Uggerhøj, bestyrelsesformand, Frederikshavn Havn.

- Vi er jo meget interesserede i at alle frederikshavnere skal opfatte havnen som deres, og vi tror, at tallene giver større forståelse for, hvorfor det betaler sig at investere i havneudvidelser. Vi glæder os over, at havnens mange virksomheder har de efterspurgte faciliteter til at skabe mere vækst, og vi ser frem til at forløse det potentiale som endnu en havneudvidelse lægger op til.