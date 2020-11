Havnen venter nervøst: - Vi håber ikke, de nye restriktioner koster jobs

FREDERIKSHAVN: En lang række virksomheder i Vendsyssel-området holder i øjeblikket vejret, mens de venter på klarmelding fra blandt andre landets statsminister, der i går kunne løfte sløret for yderligere restriktioner, uden at komme nærmere ind på disse.

Udmeldingen fra statsministeren sker efter, at særligt Nordjylland er hårdt ramt, og at en ny minkmutation af virusset har bredt sig.

I Frederikshavn er man for eksempel meget afhængig af havnen, der genererer et ikke-ubetydeligt antal arbejdspladser til byen, og det har den gjort i mange år.

Derfor er man også spændte på, hvordan de nye restriktioner kommer til at ramme.

- Vi venter med spænding på de nye restriktioner. Vi håber selvfølgelig ikke, de bliver for vidtgående og koster jobs, men vi har også respekt for, at folkesundheden er i første række, siger administerende direktør for havnen i Frederikshavn, Mikkel Seedorff Sørensen.

Mikkel Seedorff Sørensen er administerende direktør for Port of Frederikshavn. Havnen beskæftiger flere end 3.000 ifølge tal fra Erhvervsstyrelsen. Foto: Kim Dahl Hansen

Da coronavirusset blussede op i landet - og i høj grad også i Frederikshavn - tog man dog allerede sine forholdsregler.

- Vores administration arbejder hjemmefra, og der bliver afholdt Teams-møder (videomøder, red.) i videst mulige omfang. Vi har dog også en masse rengøring, der dog blandt andet bruger mundbind og spritter af undervejs, uddyber den administrerende direktør.

