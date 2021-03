Hawks-back savner tilskuerne før knald-eller-fald kamp: Der er ingen, der pisker os frem

FREDERIKSHAVN:Der er ikke noget at diskutere. Frederikshavn White Hawks skal pinedød vinde tirsdagens hjemmekamp mod Esbjerg Energy - den sjette i de to klubbers kvartfinaleserie. Ellers er sæsonen slut, og vestjyderne løser billet til semifinalerne.

I den situation kunne frederikshavnerne godt bruge den opbakning, en fyldt Scanel Hockey Arena kan levere, men det kan de kigge i vejviseren efter, for på grund af coronarestriktionerne er tilskuerpladserne fortsat gabende tomme.

- Der er sgu ingen hjemmebanefordel ved det. Det synes jeg ikke. Der er jo ikke noget tryk udefra, eller nogen der pisker os frem. Der er ingen forskel på ude- eller hjemmebane lige nu. Den eneste forskel er busturen frem og tilbage, konstaterer den 30-årige Hawks-back Rasmus Søndergaard.

Det nager ham, at søndagens nederlag i Esbjerg nu har placeret kniven for struben hos vendelboerne.

- Vi blev alt for passive i tredje periode, og de fik desværre et par hurtige mål kort efter hinanden. Det slog os lidt ud, og vi formåede ikke rigtigt at lægge et tryk på dem derefter. Og så gjorde det heller ikke tingene lettere, at vi tog to udvisninger derefter. Lidt ærgerligt, men sådan er det konstaterer Rasmus Søndergaard.

Det var bemærkelsesværdigt, at der gik 53 minutter af kampen, før hoveddommer Jens Chr. Gregersen kaldte den første udvisning, der ramte Sebastian Brinkman for en tripping. Han nåede ikke ud af køleboksen, før Gorm Topholdt gjorde ham selskab - sendt ud i to minutter for en slashing.

De få udvisninger var ifølge Rasmus Søndergaard ikke resultatet af et bevidst fokus på at undgå minutterne i skammekrogen.

- Det er ikke noget, vi tænker på. Der blev bare ikke dømt for småting, og jeg synes, der blev lagt en fin linje hos dommerne, siger Rasmus Søndergaard.

Når nederlaget er blevet fordøjet, ser han gode muligheder for at fremtvinge en syvende og altafgørende kamp mod Esbjerg om semifinalebilletterne. Men det kræver justeringer i forhold til søndagens kamp.

- Det er vind-eller-forsvind for os, så vi skal turde være mere aggressive og slå flere pucke mod mål. Vi skal tro på os selv og skyde brystet frem. Vi har bevist to gange, at vi kan slå dem, lyder det fra Rasmus Søndergaard, der debuterede for klubben i sæsonen 2009/2010.

I denne sæson står han noteret for 50 kampe i Hawks-trøjen.

Det er blevet til otte assists undervejs - men ingen scoringer. Målsluger har han aldrig været, men den første træffer siden 2018/19-sæsonen kunne passende komme i morgen aften.