Helmig øver sig på Orange Scene, før han kommer til Frederikshavn

Thomas Helmig og svigersønnen Lord Siva har meldt deres ankomst til Nordjylland 12. august, hvor de giver en dobbeltkoncert på gårdspladsen på Knivholt med plads til 5000 tilskuere.

Det fortæller Nikolaj Smith Hansen, der sammen med en gruppe frivillige står bag koncerten. De arrangerer også Rock i Frederikshavn 11.juni. Samme aften går Thomas Helmig i øvrigt på scenen i sin hjemby Århus og giver en stadionkoncert.

- Vi er stolte over, at vi er på samme turné som de helt store koncerter. Før Thomas Helmig spiller i Frederikshavn skal han på Roskildes Orange Scene og SmukFest Skanderborg. Vi har aldrig oplevet, at en musiker vælger os, når han ellers spiller stadionkoncerter, men det passer ind i kalenderen på Knivholt og for Helmig, der fortsætter til Malaga efter Frederikshavn, fortæller Nikolaj Smith Hansen.

Helmigs set-up bliver et af de største Nikolaj Smith Hansen har været med til at få på scenen i de mange år, han med hjælp fra 600 frivillige har arrangeret Rock i Frederikshavn.

Billetsalget er netop startet til Thomas Helmig, og det er tydeligt et andet publikum end til Rock i Frederikshavn.

- Det er inkarnerede fans, der køber billetter til Helmig. Vi får også mange henvendelser fra firmaer og personaleforeninger. 12.august er en fredag, og folk vil på Knivholt direkte efter arbejde, lyder tilbagemeldingerne fra folk, der henvender sig.

Nikolaj Smith Hansen har ikke et foreløbigt billetsalgstal.

- Vi sælger billetter ad flere kanaler her i starten, så jeg kan ikke give et bud, for jeg har først tallet i slutningen af denne måned.

Til gengæld kan han med glæde oplyse, at de har haft det bedste forsalg nogensinde til Rock i Frederikshavn. Her er 5500 billetter sat til salg, og der er under 1000 billetter tilbage.

- Vi mærker at folk har det ligesom os selv. Vi har savnet at komme til koncert. Der er faktisk også mange flere end før der kommer med de busser vi sætter ind fra Hjørring, Skagen, Hirtshals og Brønderslev.