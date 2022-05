Hemmeligheder i Skagen: Båltaler har blåt blod i årerne

SKAGEN:- Det er en speciel person, som skal holde årets båltale. Men af forskellige årsager kan jeg endnu ikke sige, hvem det er.

Sådan lyder det hemmelighedsfuldt fra direktøren for Turistforeningen for Toppen af Danmark, René Zeeberg, som står i spidsen for en radikal ændring af konceptet omkring sankthansfesten i Skagen.

I år bliver der nemlig skruet op for blusset på vel nok Danmarks mest berømte og historiske sankthansbål ved Vippefyret, som hvert år trækker tusindvis af mennesker, og som for eksempel blev malet af P.S. Krøyer i 1906.

Ny scene og sang

Blandt andet bliver der arbejdet med en helt ny scene, som er større og mere æstetisk.

Desuden satses der på musik med blandt andre Nordjyske Strygere og operasanger Jens- Christian Wandt.

I forbindelse med den "nye" sankthansfest vil turistforeningen gerne have et øget økonomisk tilskud fra Frederikshavn Kommune, og derfor skal sagen behandles i kultur- og fritidsudvalget senere på ugen.

I udvalgets dagsorden kan man blandt andet læse:

"Uden at afsløre alt for meget, så har Toppen af Danmark truffet aftale om båltale med en person (med blåt blod), der for alvor vil sætte sankthansbålet ved Skagen Vippefyr på landkortet og yderligere markere og understrege Skagen som Danmarks mest kendte og omtalte feriebrand- og destination", lyder det i dagsordenen.

Et par niveauer op

Som nævnt kan René Zeeberg ikke udtale sig om, hvem personen med blåt blod er, men han kan i hvert fald glæde sig over, at sankthansaften i Skagen ryger et par niveauer op.

- Måske trængte vi også til at friske arrangementet lidt op. Og når vi hæver niveauet, sætter vi også Skagen på landkortet, for vores erfaring er, at folk gerne rejser langt for at opleve sankthansaften i Skagen. Gennem årene har vi oplevet, at hvis det regner, kommer der 3000 mennesker, men hvis solen skinner, og det hele spiller, kommer der mellem 8000-12000, fortæller René Zeeberg.

Turistforeningen for Toppen af Danmark har til formål at markedsføre området i den nordligste del af Danmark. Medlemmerne i foreningen er borgere, virksomheder, institutioner og foreninger.

Toppen af Danmark søger om et øget driftstilskud på 70.000 kroner, som skal dække nogle af udgifterne til sankthansaften, hvilket kultur- og fritidsudvalget tager stilling til på torsdag.