Hemmelighedskræmmeri er slut: Her er vinderne

De to erhvervspriser, som hylder erhvervsfolk fra Frederikshavn går i år til to meget forskellige profiler. En kæmpe koncern og en lokal iværksætter. Stena Group vandt den store Erhvervsprisen og iværksætter Mads Andersen kunne tage hjem med Iværksætterprisen.

Foto: Michael Madsen, Octomedia

Stena Line er en vigtig del af Stena Group, der også har Stena Oil og Stena Recycling på havnen i Frederikshavn samt driver hotellet The Reef i byen.Alle divisioner af Stena Group er i en rivende udvikling inden for grøn omstilling.

I sin begrundelse for at tildele Stena Group Erhvervsprisen sagde formand for Erhvervsråd Karl Erik Slynge:

Som en af havnens største kunder, har Stena Koncernen gennem en lang årrække investeret massivt i Frederikshavn.

Siden 1963 med færgeruten Frederikshavn-Gøteborg og gennem 40 år også til Oslo. Færgefarten skabte økonomisk vækst i Frederikshavn, ikke mindst takket være de gunstige toldregler i 1970’erne.

I 1987 opførte Stena et stort hotel i Frederikshavn med svømmebad og flere restauranter og skabte dermed ca. 150 nye arbejdspladser. I 1999 overlod Stena driften af hotellet til kæden Scandic, men beholdt ejerskabet til bygningerne.

Stena fortsatte med at være en engageret ejer, og i 2010 investerede gruppen over 100 mio. kr. i en renovering af hotellet og en stor udvidelse af badelandet, som blev omdannet til et tropisk rev. Hotellet tog navneforandring til The Reef. Det skabte øget tilstrømning af især svenske gæster. Hotellet var nu i høj grad blevet ”reason to go”. Investeringerne er fortsat, og i 2019 begyndte Stena endnu en gennemgribende renovering af hotellet, idet alle værelser blev renoveret og opgraderet.

Også i andre grene af gruppen investerer Stena i Frederikshavn. I 2005 etablerede man Stena Metal, som i dag hedder Stena Recycling. På pladsen ved Sandholm neddeles og sorteres metal, plast og mange andre affaldsmaterialer fra hele landsdelen.

Yderligere en gren af gruppen har etableret sig i Frederikshavn i 2020, nemlig Stena Oil, der fremover vil drive Nordens største terminal for maritimt brændstof fra tankanlægget på den nye del af Frederikshavn Havn. Anlægget bidrager dermed til knudepunktet for bunkring i Skagerrak og Kattegat, verdens tredje-mest trafikerede farvand.

Efter prisoverrækkelsen lød det fra Claus Thinggaard Larsen fra Stena-gruppen.

-Vi er meget stolte over prisen. Det er vigtigt for os at være synlige i Frederikshavn. Det betyder noget for os at skabe arbejdspladser og vækst her, og det er også derfor vi investerer så massivt her. Nordjylland skal på verdenskortet, for der er virkelig muligheder her. Også i fremtiden. Stena-gruppen er i Frederikshavn for at blive, siger Claus Thinggaard Larsen fra Stena-gruppen.

Foto: Michael Madsen Octomedia

Vinderen af Iværksætterprisen blev som sagt Mads Andersen fra Frederikshavn. Det skyldes i følge dommerkomiteen følgende:

Nordjyske besøgte prismodtageren Mads Andersen, da han blev nomineret til Iværksætterprisen. Her ses han i foyeren til erhvervsparken på Saltebakken. Foto: Kim Dahl Hansen

Mads Andersen har gjort Saltebakken til ramme for etableringen af nye virksomheder i Frederikshavn. Efter at have tjent et millionbeløb på salget af sin virksomhed Nordtronic A/S, har han valgt at investere massivt i lokalområdet. Mads Andersen er indstillet personligt til Iværksætterprisen på grund af hans engagement som serieiværksætter.

Han har altid dømt om at eje en Lamborghini. Salget af Nordtronic gav Mads Andersen mulighed for at købe to. Foto: Kim Dahl Hansen

Efter at have solgt 70 % af sin LED virksomhed, Nordtronic A/S, til den tyske koncern, SLV GMBH, valgte erhvervsmanden Mads Andersen i 2017 at købe den gamle Findus og MARTIN-fabrik på Saltebakken i Frederikshavn.

De nyeste af bygningerne var på daværende tidspunkt 21 år gamle og stammer fra MARTIN-perioden. Planen blev derfor at redde de bedste bygninger og lade dem gennemgå en omfattende renovering. Således gik Mads Andersen i gang med at forvandle Saltebakken til en erhvervspark. I dag er store dele af erhvervsparken allerede besat til diverse erhvervslejemål, såsom Sports Group Denmark og Sydbank - og stadig flere viser interesse i lokalerne. Mads har også valgt at lokalisere sin egen virksomhed, Andersen Electric A/S, på Saltebakken. Udover de unikke faciliteter, som Saltebakken stiller til rådighed, håber Mads Andersen også på, at erhvervsparken kan betyde et stærkt fællesskab for virksomhederne imellem.

Ud over Saltebakken og Andersen Electric har Mads Andersen også gang i flere projekter. På Sjælland er han med i et projekt, hvor der skal opføres 120 lejligheder ved Karlslunde Station. Han er også involveret i et boligprojekt i Aalborg Øst, ligesom han ejer flere ejendomme i Frederikshavn. Sidste år opførte han desuden Jem & Fix-butikken i Sæby.

Mads Andersens egen kommentar til hæderen fra erhvervslivet i den kommune, hvor han bor er:

- Da jeg købte den gamle Martin-fabrik på Saltebakken, var der mange der sagde Hvad vil du dog med det gamle lort. Men for mig var det ikke bare en gammel fabrik. Det var et stykke erhvervshistorie. I dag har ni virksomheder til huse i de forhenværende Martin-lokaler. Det er virksomheder, som er kommet til byen. Så jeg er meget stolt og beæret over at have vundet Iværksætterprisen. Den skal stå i hall’en på Saltebakken.

