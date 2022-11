Henning Kjeldsen frifundet i sag om snyd med fiskekvoter

SKAGEN:Den nordjyske storfisker Henning Kjeldsen og flere medtiltalte er mandag blevet frifundet i sag om snyd med fiskekvoter. Det oplyser Vestre Landsret i en pressemeddelelse.

Henning Kjeldsen blev i december sidste år ved byretten i Holstebro idømt en bøde på 54 millioner kroner og et krav om konfiskation på 162,5 millioner kroner for gennem stråmænd at have skaffet sig adgang til langt flere fiskekvoter, end loven tillader.

Han ankede dommen til Landsretten, som altså nu har besluttet at pure frifinde Kjeldsen og samtidig ophæve konfiskationen af de 162,5 millioner kroner.

Også en række medtiltalte er blevet frifundet.

Heriblandt fiskerne Kim Fredsøe og Kim Folmer Pedersen, der af Retten i Holstebro var blevet dømt for at have fungeret som stråmænd for Henning Kjeldsen og idømt bøder på henholdsvis 500.000 kroner og 2,5 millioner kroner.

Det samme gælder Henning Kjeldsens revisor Jørgen Riise og advokat Lars Espersen. De blev ved Retten i Holstebro fundet skyldige i at have medvirket til at omgå kvotereglerne og sløre de reelle ejerforhold i stråmandsselskaberne.

Begge blev idømt millionbøder, som nu bortfalder med frifindelsen.

Vestre Landsret har underkendt byrettens dom mod storfiskeren Henning Kjeldsen, hans rådgivere og en række andre fiskere. Foto: Betina Garcia/Ritzau Scanpix.

Storfisker forventede frikendelse

Når Vestre Landsret har underkendt byrettens dom mod Henning Kjeldsen og de andre tiltalte i kvotesagen, skyldes det, at det, ifølge landsretten, ikke fremgik tilstrækkeligt klart af reglerne, at overskridelser af kvotelofterne skulle være strafbare.

En bekendtgørelse indeholdt en bestemmelse, der gjorde det specifikt muligt at straffe den, der undlod at efterkomme påbud - men myndighederne havde ikke på noget tidspunkt meddelt et sådan påbud, lyder det i landsrettens afgørelse.

Den 59-årige Henning Kjeldsen har tidligere udtalt, at han forventede frifindelse ved landsretten. Det fik han altså ret i.

I mellemtiden har han solgt en stor del af sine fiskekvoter til en kreds af seks købere - og med en milliardgevinst til følge. Ikke desto mindre sidder han fortsat på en stor portion fiskekvoter.

Advokat Olaf Koktvedgaard fra Bruun & Hjejle har repræsenteret de tiltalte fiskere i sagen, herunder Henning Kjeldsen. Han siger til Finans, at de frifundne nu vil overveje, om der er mulighed for at rejse et krav om godtgørelse som følge af sagen.

Og han afviser, at de tiltalte fiskere skulle være blevet reddet af en formalitet.

- Det er et fuldstændig grundlæggende princip i retsplejen, at man kun kan straffes, hvis det er klart og tydeligt i loven. Dér siger landsretten, at det var det ikke.

Store konsekvenser

Selvom Henning Kjeldsen nu er blevet frifundet, har sagen om snyd med fiskekvoter haft store konsekvenser for ham.

Hans plan om at blive storfisker i Norge blev tidligere på året spoleret, da Fiskedirektoratet i Norge på baggrund af sagen nægtede ham at investere i norsk fiskeri.

Selskabet var ellers stiftet, båden købt og kvoterne sikret. Men måske Kjeldsen nu igen får mulighed for at kaste sig ud i et norsk fiskerieventyr.

Fiskeridirektoratet i Norge ville nemlig tage stilling til sagen igen, når ankesagen i Danmark var afgjort. Det er den så nu.

Milliarder på bogen

Selvom Henning Kjeldsen i kølvandet på dommen ved Retten i Holstebro solgte ud af både fiskekvoter og både - fordi han med egne ord var træt af mange års hetz mod ham og hans familie - er han ikke helt abdiceret som storfisker, som mange ellers foranlediges til at tro.

Han ejer fortsat en betydelig del af både de danske IOK-kvoter og FKA-kvoter gennem selskaberne Gitte Henning Industri og Gitte Henning Konsum.

IOK-kvoter omfatter f.eks. sild og makrel, mens FKA-kvoter kan være torsk og rødspætte.

Da Henning Kjeldsen tidligere i år solgte de fiskekvoter, som var placeret i hans selskab Gitte Henning Pelagic A/S, var salgsprisen for kvoterne 2,4 milliarder kroner.

Nordjyske har tidligere beregnet, at handlen udløste en gevinst til Kjeldsen på 1,6 milliarder kroner.

Størstedelen af kvoterne blev solgt videre til de svenskejede selskaber Astrid Fiskeri og Themis Fiskeri, der - ligesom Henning Kjeldsen - holder til i Skagen.