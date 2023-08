Henning Kjeldsen må bygge Maskinrummet på Skagen Havn præcis, som han gerne vil

Et stort flertal på 20 medlemmer ud af 28 i Frederikshavn Byråd har nu sørget for, at den tidligere storfisker fra Skagen Henning Kjeldsen får lov at opføre sit nye museum "Maskinrummet" præcis, som han gerne vil. Bygherren Henning Kjeldsen har for det første fået tilladelse til at etablere en gangbro mellem museets to bygninger og for det andet at opføre en 34 meter høj skorsten for enden af den ene bygning.

De to tilladelser kunne egentlig være givet i fagudvalget Plan-og Miljøudvalget, da der er tale om en byggesag, men Venstres Peter Sørensen havde begæret sagen i byrådet.

Han er nemlig dybt frustreret over, at museet bliver opført uden, at bygherren skal fremlægge mere dokumentation.

- Vi mangler viden om skyggevirkninger, de trafikale forhold, og hvad der kommer ud af skorstenen i form af en miljøscreening. Det eneste vi i Plan- og Miljøudvalget fik præsenteret, var nogle skitser, der var ingen visualisering eller tegninger fra en arkitekt, og nu viser det sig også, der skal 700 kvadratmeter solceller på taget, forklarede Peter Sørensen og forsøgte at få udsat byggeriet.

Peter Sørensen havde nærlæst lokalplanen for området på Skagen Havn, og pointerede, at planen netop giver mulighed for, at politikerne kan forlange, at der laves en ny lokalplan for et byggeri som "Maskinrummet".

Men det afviste flertallet pure. For som formanden for Plan-og Miljøudvalget Peter E. Nielsen pointerede, var lokalplanen, der blev vedtaget i 2009, fremsynet, og havde beskrevet trafikforholdene - og at man gerne må bygge noget, der skiller sig ud.

- Det nye museum kan opføres inden for lokalplanens rammer. Højden på de to bygninger på 12 og 20 meter er indenfor den tilladte højde, forklarede Peter E. Nielsen.

Maskinrummets udstillinger Henning Kjeldsen og en gruppe frivillige driver allerede i dag "Maskinrummet" på Jollevej på Skagen Havn. Maskinrummet åbnede i 2021. På Maskinrummets hjemmeside står der: "Maskinrummet består af over 500 motorer, der alle har været anvendt til forskellige formål i søfart, landbrug og industri. Der er samlet fra flere end 180 forskellige motorfabrikker fra forskellige lokaliteter, primært fra Skandinavien, men også fra udlandet. Man vil derudover også kunne opleve en kæmpe samling af veteran køretøjer, over 1500 maritime- og landbrugs effekter, og over 50 model- og 300 flaskeskibe. www.maskinrummet-skagen.dk

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti stemte ja til gangbro og skorsten, som punktet handlede om. Socialdemokraten Martin Tøttrup Kelkelund, der bor i Skagen, undlod at stemme. Det samme gjorde fem af Venstres seks byrådsmedlemmer. Peter Sørensen stemte imod og henviste til hele den kritisable proces.

For Venstre hilser faktisk den nye attraktion velkommen i Skagen.

- Venstre er meget begejstret for, at der er en bygherre, som vil åbne et nyt stort museum i Skagen. Det kan blive endnu et vigtigt trækplaster i byens samlede tilbud til turister og fastboende, sagde Peter Sørensen.