Henrik fanger haj fra molen i Skagen Havn

SKAGEN:Som erhvervsfisker i mere end 20 år har Henrik Guldhammer Christensen flere gange fanget småplettede rødhaj, men han gjorde alligevel store øjne, da han natten til søndag fangede en fra molen i Skagen.

- Når jeg har fanget dem, har det været 40-50 sømil fra land, og hvor der har været meget dybere end i indsejlingen til havnen. Og jeg har aldrig hørt om, at de er fanget med fiskestang, siger Henrik Guldhammer Christensen.

Hajen bed på en kombination af sandorm og sildefilet, og den blev fanget fem minutter før midnat.

- Der var mørkt, så først troede vi, at det var en hornfisk, men vi kunne se, at den var for mørk og gjorde meget modstand. Så troede vi, det var en torsk, der var taget i halen, men da den så kom ind i lyset, kunne jeg godt set, at det var lignede en plettet rødhaj, siger han.

Den småplettet rødhaj er en af Danmarks mindste hajarter og helt ufarlig for mennesker.

Den kan blive op til én meter lang, men er oftest 50-70 centimeter. Den, Henrik Guldhammer Christensen fangede natten til søndag, var 55 centimeter.

20 meter dybt ved molen

Udover at være erhvervsfisker har Henrik Guldhammer Christensen også fisket med fiskestang, siden han var dreng.

- Jeg fisker, så snart der er mulighed for det, og jeg har fanget mange sjove ting, men aldrig en haj, siger han.

Når der bliver fisket fra molen i Skagen, er det primært makrel, hornfisk og torsk, der bider på krogen.

- Ved den nyanlagte havn er indsejlingen 20 meter dyb, og det gør nok, at nogle anderledes arter kan komme herind. I hvert fald var det da spændende at se en haj så tæt på land, siger Henrik Guldhammer Christensen

Uspiselig

For at fange en småplettede rødhaj skal man - ligesom Henrik Guldhammer Christensen - fiske, når der er mørk.

Den sover om dagen og jager om natten, hvor den spiser krabber, blæksprutter, søpindsvin, orm og fladfisk.

Selvom småplettet rødhaj er ret sjælden kystnært i Danmark, så har der ifølge Statens Naturhistoriske Museums Fiskeatlas siden årtusindskiftet været en del fangster nord for Læsø.

Hajen er ifølge Fiskeatlas også registreret tre gange i Limfjorden. 5. august 2007 blev et eksemplar på 66 cm fanget ved Venø, og 7. oktober 2013 blev et eksemplar på 58 cm fanget i Skive Fjord på kun 2,5 meters dybde. Endelig skyllede en død småplettet rødhaj op ved Lundø i Skive Fjord i december 2018.

Hajen, der blev fanget ved molen i Skagen, fik friheden igen, efter at den var blevet fotograferet.

- For nogle år siden har jeg flået og stegt en for at prøve. Det kan jeg ikke anbefale nogen - de er uspiselige, så den her blev sat ud igen, slutter Henrik Guldhammer Christensen.