Her er årsagen: Døde suler i hundredvis fundet langs stranden

NORDJYLLAND:Hvis du har gået tur langs Vestkysten, har du måske også bemærket, at der har ligget flere døde havfugle end sædvanligt.

I Nordjylland er de døde suler blandt andet set på Tornby Strand, i Rødhus Klit, i Blokhus og i Løkken.

Mistanken gik på, at der skulle være tale om den frygtede fugleinfluenza, og den mistanke er nu blevet bekræftet, oplyser Dansk Ornitologisk Forening i en pressemeddelelse.

De store havfugle er bukket under på grund af fugleinfluenza H5N1, som i de seneste to år har smittet fugle over hele Danmark.

I øjeblikket er fugleinfluenzaen særligt slem i Skotland, hvor verdens største koloni af suler yngler.

Det er flere uger siden, at de britiske miljømyndigheder dokumenterede, at massedøden blandt sulerne skyldes netop H5N1.

- Vi har aldrig nogensinde tidligere modtaget så store antal døde suler, som det har været tilfældet de senere uger. Sulerne dør af fugleinfluenza H5N1. Vilde fugle er normalt mere robuste end fjerkræ på farme, for eksempel kalkuner, hvor dødeligheden kan være nærved 100 procent, når smitten rammer. At sulerne yngler i meget tætte kolonier øger risikoen for smittespredning, men vi kan se, at mange af vores undersøgte suler er afmagrede. Mangel på føde kan også svække havfugle, så de er mere modtagelige for sygdom, siger dyrlæge Anne Sofie Vedsted Hammer fra Københavns Universitet til Dansk Ornitologisk Forening.

Det er endnu ikke til at sige, hvor længe det aktuelle udbrud af fugleinfluenza kommer til at vare i denne omgang. Sidste år blev der konstateret fugleinfluenza i vilde fugle i alle måneder på nær juni, juli, august og september.

I år ser det ud til, at virussen også kommer til at spille en rolle sommeren over.

Mennesker er også i risiko for at blive smittet, hvis de er i kontakt med fugle ramt af fugleinfluenza.

I december 2020 blev varianten H5N8 fundet i syv personer i Rusland. De havde ikke symptomer på sygdommen, og der var ikke tegn på, at de smittede hinanden indbyrdes.

Hvis man finder en død fugl, som skal sendes til obduktion, bør man dog ikke røre den.