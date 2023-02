Her er den nye restauratør hos nordjysk restaurant

FREDERIKSHAVN:Der findes næppe en udsigt magen til i det vendsysselske, når det gælder restauranter.

Fra 9. etage i Kattegatsiloen på havnen i Frederikshavn kan man spejde ud over vand, havn og by - men de seneste par uger har Frederikshavn Maritime Erhvervspark (FME) også spejdet efter andet: FME besluttede sig nemlig for at lukke restaurant Himmelhav, da deres kerneområde er udlejning af erhvervslokaler og ikke restaurantdrift.

- Jeg havde helt ærligt også en forventning om, at vi nok skulle få en ny lejer på plads i løbet af foråret, men at der kun skulle gå 14 dage, det er da enormt positivt, siger direktør i FME Martin Pedersen.

- Ærlig mad

Det er Holmbergs Køkken, der fra 1. april lejer sig ind på 9. etage i siloen, hvor indehaver og kok Mads Holmberg ser frem til at videreudvikle sin cateringvirksomhed i nye lokaler.

Mads Holmberg driver Holmbergs Køkken, men har længe har haft en drøm om at drive et madhus med selskabsrestaurant og mad ud af huset.

Mads Holmberg. Pr-foto.

- Vi laver ærlig mad til fornuftige priser, hvor vi satser på kvalitet og gode råvarer, siger Mads Holmberg i en pressemeddelelse.

- Mad ud af huset er fortsat en vigtig del af forretningskonceptet i Holmbergs Køkken, men som noget nyt for os, får vi mulighed for at udleje selskabslokale i Siloen, hvor man for eksempel kan holde konfirmationer, bryllupper og andre private fester eller firmaarrangementer. Her er timingen med åbning den 1. april ret god, da forårets og sommerens fester er lige om hjørnet, fortæller Mads Holmberg, der fortæller, at man vil lave alt lige fra smørrebrød og tapas til store festbuffeter.

- Jeg får også mulighed for at lave forskellige events, temaaftener og sjove begivenheder. Og der bliver helt sikkert nogle anledninger til at holde åbent om sommeren, hvor vi for eksempel kan servere en omgang "social dining" i restauranten eller måske tapas og drinks på tagterrassen, siger restauratøren.

Mads Holmberg har 19 års erfaring som kok og seks års erfaring som iværksætter i madbranchen.