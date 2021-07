Her er Læsøs nye landbetjent

LÆSØ:Søndag 1. august får Læsø ny landbetjent. Han hedder Peter Mortensen, kommer fra Rigspolitiet og overtager jobbet fra Per Nielsen, der går på pension.

Politiassistent Per Nielsen har været Læsøs landbetjent siden 2009, og der er næppe nogen på øen, som ikke kender ham og hans hustru. Samt tjenestehunden Zanto.

Efter 41 års tjeneste i politiet takker Per Nielsen nu af og går på pension. I den forbindelse flytter han og hustruen fra Læsø for at bo tættere på deres datter og børnebørn.

- Per har passet posten som kredsens eneste landbetjent i 12 og et halvt år, og det har han gjort fortrinligt med en fin fornemmelse for det menneskelige og det lokale. Jeg vil gerne sige Per en stor tak for hans indsats, lyder det fra vicepolitiinspektør John Henriksen, Frederikshavn Politistation, i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Ny landbetjent på Læsø er politiassistent Peter Mortensen fra Rødovre. Han har 20 års bred politifaglig erfaring og et stort ønske om at engagere sig i det lokale liv.

- Jeg så, at stillingen som landbetjent på Læsø var ledig, og det satte gang i snakken derhjemme. Efter at have besøgt Læsø og talt med Per og hans kone flere gange, var vi solgt. Vi faldt fuldstændig for øen, både naturen og den venlighed vi mødte herovre, fortæller 47-årige Peter Mortensen i pressemeddelelsen.

Han har blandt andet har arbejdet som hundefører i mange år og kommer fra en stilling som kriminaltekniker i Rigspolitiet.

- Arbejdet med kriminaltekniske undersøgelser er spændende, men jeg vil gerne tilbage i en stilling, hvor relationer til andre mennesker betyder rigtig meget. Så jeg glæder mig enormt til at møde folk og samarbejdspartnere på øen og i det hele taget blive en del af det lokale liv på Læsø, siger Peter Mortensen.

Han flytter til Læsø sammen med sin kone og børn. Peter Mortensen får en politihundehvalp, som han selv træner op.

Han begynder formelt sit nye job som Læsøs nye landbetjent 9 august.