Her er livreddere klar ved de nordjyske strande

NORDJYLLAND: Fra på fredag 28. juni er der igen livreddere ved seks strande i Nordjylland.

Nemlig ved Sønderstrand i Skagen samt ved Tornby, Tversted, Løkken, Blokhus og Palmestranden i Frederikshavn.

Kystlivreddere fra TrygFonden Kystlivredning rejser flaget i livreddertårnene, som vil være bemandet hver dag frem til 21. august.

Livredderne er klar til at hjælpe lokale og turister med alt fra alvorlige redningsaktioner til at oplyse om strøm, revlehuller og andre lokale forhold, man bør kende, før man går i vandet.

Ved disse seks strande i Nordjylland åbner livreddertårne på fredag. Grafik fra respektforvand.dk

- I et land som Danmark, omgivet af vand og lange kyststrækninger, er det vigtigt at lære at svømme og begå sig sikkert ved og i vandet. Men selv den bedste svømmer kan komme i vanskeligheder, og der giver livredderne en ekstra tryghed og kan træde til, hvis man kommer i nød, siger programchef René Højer fra TrygFonden i en pressemeddelelse.

Han understreger, at det forebyggende arbejde også er en vigtig del af livreddernes arbejde. Derfor bruger de meget tid på at tale med badegæster om forhold som fralandsvind og revlehuller, som man skal være opmærksom på, før man går i vandet.

I 2018 udførte TrygFonden Kystlivrednings livreddere 88.355 indsatser, hvoraf de 52 var redningsaktioner, hvor personer var i livsfare.

På strandene er den zone, hvor livredderne holder særligt øje, markeret med rød-gule flag i strandkanten.

- Vi opfordrer altid badegæsterne til at bade mellem flagene, hvor livredderne især holder øje. Så er der største chance for at få hurtig hjælp. Livredderne bliver ofte tilkaldt af badegæster, når nogen er i nød uden for den primære zone. I de områder er der risiko for ikke at blive opdaget hurtigt, siger Michael Iwersen, uddannelsesleder i TrygFonden Kystlivredning.

Livredderne fra TrygFonden Kystlivredning er på strandene hver dag kl. 10 til 18 fra 28. juni frem til 21. august.

