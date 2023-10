Her er modtageren: Pengebeløb og ophold på refugium i Skagen

Drachmann-legatet tildeles i år den danske forfatter Josefine Klougart.

Det er Drachmann-legatets komite, som består af forfatterne Jens Christian Grøndahl og Jesper Wung-Sung, der har udpeget årets legatmodtager.

Det oplyser Skagen Museerne i en pressemeddelelse.

- Jeg er meget taknemmelig for at modtage legatet, for den anerkendelse af mit arbejde det repræsenterer. Det er en ærefrygtindgydende modtagerliste mit navn nu føjes til. Hvor tit er det lige én forundt at være rubriceret i samme kolonne som både Johannes V. Jensen, Tove Ditlevsen, Tom Kristensen og Pia Juul?, siger Josefine Klougart om anerkendelsen.

Komiteen betragter Josefine Klougart som en af de mest markante forfattere i dansk litteratur. I deres indstilling af forfatteren skriver de:

- Det er eksistensens grundelementer, hun med afsæt i det levede liv indkredser: barndommens gåder, kærlighedens befrielse og smerte, menneskets forankring i den levende verden, lyder det blandt andet.

Legatkomiteen fremhæver, at de tildeler Josefine Klougart legatet for at få ”sorte negle af at være nede i sproget, hvilket hun har været med overbevisning gennem sit indtil videre syv romaner lange, modnede, men stadig unge og engfriske forfatterskab.”

- Jeg er måske lidt fejlagtigt blevet set som en "smal" forfatter, jeg oplever egentligt det mærkat som fejlagtigt. Det er frem for alt min intention at skrive en levende litteratur, forankret i det konkrete (...)

Jeg tror egentligt at alt, hvad der er at sige om den menneskelige eksistens findes i beskrivelsen af at løfte isflager af hestenes vandkar i januar, at bære et sovende barn ud i bilen eller at vende tilbage til en lejlighed i Berlin, som man engang som ung beboede, siger Josefine Klougart.

Et af Danmarks ældste

Drachmannlegatet er et af Danmarks ældste forfatterlegater. Det blev uddelt første gang i 1917 og er siden blevet uddelt årligt med kun få brud på Holger Drachmanns fødselsdag den 9. oktober.

Blandt de tidligere modtagere af legatet findes navne som Johannes V. Jensen, Jeppe Aakjær, Tom Kristensen, Tove Ditlevsen, Frank Jæger, Ole Sarvig, Inger Christensen, Klaus Rifbjerg og Ib Michael.

Klitgaarden Refugium. Arkivfoto: Torben Hansen

Med legatet følger 15.000 kroner og et ophold på Klitgaarden Refugium i Skagen.

Legatet uddeles ved et særarrangement på Skagens Museum 22. oktober.

Klougart har blandt andet skrevet "Alt dette kunne du få", hvor der tegnes et generationsportræt af to kvinder, en mor og en datter, i 1980 og 2020.