Her får du én på opleveren - gabestok, ilddansere og god mad

SÆBY:Lægger sæbynitter eller turister vejen forbi Paradisjorden, tæt ved havnen, i uge 28, vil man blive mødt af mænd med sværd i bæltet, kyseklædte kvinder, ilddansere - og en uheldig sjæl i en gabestok.

Ved første øjekast kunne man tro, at man var rejst århundreder tilbage i tiden.

Men flokken, der slår lejr ved Paradisjorden, er medlemmer af rollespilsforeningen Rødder og Vinger.

Fra onsdag 13. juli til lørdag 16. juli vil man kunne opleve begivenheden Historiske Dage i Sæby.

Autentisk madlavning

Mellem de mange telte og baldakiner, vil middelalderbeboerne give et indblik i, hvordan det var at leve dengang.

Der vil være aktiviteter for både voksne og børn, blandt andet rollespil, håndarbejde og autentisk madlavning. Og det er gratis for alle at være med.

Fra onsdag 13. juli til lørdag 16. juli vil man kunne komme tæt på middelalderen. Foto: Jakob Kjeldsen

- Sæby er en gammel købstad med en spændende fortid. Det understreger vi med Historiske Dage, hvor man ved Paradisjorden vil kunne opleve levende historiefortællinger fra Middelalderen. Paradisjorden har den perfekte beliggenhed, fordi den binder by og havn sammen, siger Henrik Christensen fra Sæby Handelsstandsforening. Han er samtidig tovholder for de historiske dage, som er arrangeret af Sæby Handelsstandsforening i samarbejde med Sæby Erhvervsforening og turistorganisationen Destination Nord. Også Sæby Kirke og Kystmuseet er med i projektet.

Føres ud i livet

Det er ikke første gang at erhvervsforeningen og handelsstandsforeningen samarbejder. De var også med i arbejdsgruppen bag arrangementet for indvielsen af den nye havn i Sæby.

Og de to foreningers samarbejde, hvor Destination Nord denne gang også er med, er ifølge Henrik Christensen altafgørende, hvis store begivenheder skal føres ud i livet.

- Vi har et rigtigt godt samarbejde, og vi brænder alle for at udvikle Sæby. Når vi har gang i projekter sammen, kommer vi hele vejen rundt. Vi har hvert vores fokus, og det gør, at både erhvervslivet, handlen og turismen tænkes ind i det, vi foretager os, siger Henrik Christensen.