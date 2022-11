Her mærkes krisen ikke: Kjeld afslører nu datoen for hvornår spritnyt supermarked åbner

FREDERIKSHAVN: Om 14 dage sker det. Fredag 18. november slår Løvbjerg døren op til deres nyopførte lavprissupermarked i det vestlige Frederikshavn. Og det nye hold på omkring 50 medarbejdere med købmand Kjeld Gabriel knokler for at få varerne på hylderne.

- Nu glæder jeg mig virkelig til den 18, hvor borgmester Birgit S. Hansen (S) kommer og klipper snoren, og hvor vi kan byde kunderne velkommen vores totalfede forretning, siger lederen af Løvbjerg Frederikshavn.

Poul Erik Thøgersen er salgsdirektør for hele kæden. Han anerkender, at verden ser helt anderledes ud, end da Løvbjerg i april 2021 meldte ud, at de havde valgt Frederikshavn, som det sted, hvor de ville bygge et stort supermarked. Der er kommet inflation i verden, og der bliver talt meget om krise. Men ikke internt hos Løvbjerg. De oplever tværtimod fremgang. Det kan de se på deres salgstal.

I det nye Løvbjerg knokler de nye ansatte med at blive klar til at åbne og få varerne på hylderne. Foto: Lars Pauli

- I de senere måneder, som ellers har været præget af generelle pris- og især energistigninger, har vi en oplevet en meget flot omsætningsfremgang, og vi oplever, at vores koncept er blevet tilvalgt af rigtig mange kunder, siger han og uddyber:

- Når vi ser på vores omsætning her i efteråret kigger vi ind i en markant fremgang. Og vores butik i Brønderslev, er faktisk den butik, der klarer sig allerbedst af alle vores butikker i kæden. Vi har en god fornemmelse af, at vores koncept passer rigtig godt til Nordjylland, og derfor glæder vi os rigtig meget til at byde indenfor i Frederikshavn, forklarer Poul Erik Thøgersen og fortsætter:

- Vi har fået ansat rigtige dygtige medarbejdere , som har arbejdet enormt dedikerede og vi tror på succes i Frederikshavn, og vi oplever allerede nu kæmpe forhåndsinteresse på vores Facebook side fra borgerne i Frederikshavn og omegn, siger Poul Erik Thøgersen og Kjeld Gabriel.

De brede gange er helt bevidste og er en del af Løvbjergs kundeoplevelse. Foto: Lars Pauli

Løvbjerg tror også, at kædens koncept ”udfylder et hul på markedet” i Frederikshavn sådan at det nye lavprismarked kommer hele byens handelsliv til gode og at Løvbjerg forventer at trække mange nye kunder til Frederikshavn.

Og hvad er det så der adskiller Løvbjerg fra andre supermarkeder og discountforretninger.

- Fælles for alle vareområderne er, at alle normalpriser er ligeså lave som discountbutikkernes. Men vi er et lavpris supermarked – det betyder at vi har det store supermarkeds sortiment, hvor vi bl. a. har en stor slagter- og delikatesse afdeling hvor vores dygtige personale selv skærer det meste kød og fremstiller delikatesse lækkerier hver dag, at vi har en frugt og grønt afdeling med et meget stort sortiment samt en stor kolonialafdeling med masser af specialiteter, forklarer Poul Erik Thøgersen.

De har også valgt at få deres egen vej i forhold til kundeloyalitet.

- Man skal ikke aktivere en app eller være medlem af en kundeklub for at få den billige pris – det er ligetil og ukompliceret at handle hos Løvbjerg - hos os får alle den billige pris første gang, siger salgsdirektør Poul Erik Thøgersen.

Og inden længe- i dagene op til åbningen- vil kunderne så selv kunne vurdere det nye Løvbjerg, når de konkrete tilbud bliver offentliggjort i forskellige lokalaviser.

Købmand Kjeld Gabriel kommer fra Løvbjerg i Brønderslev, som er kædens mest succesfulde, Foto: Lars Pauli

Kig indenfor hos Løvbjerg