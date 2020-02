Her opføres boligtårne - og biograf

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn får til næste år en ny skyline. Et lokalplanforslag for Værkergrunden, der ligger centralt i byen, åbner mulighed for at bygge i op til otte etager.

Entreprenørvirksomheden Trigon købte sidste år grunden af kommunen for at bygge to boligtårne med i alt 32 lejligheder og en ny biograf.

Trigon lagde i sit skitseprojekt op til to bygninger på henholdsvis syv og ni etager.

Men plan- og miljøudvalget har fastholdt udbudsmaterialets krav om maksimalt otte etager.

- Det accepterer vi naturligvis. Vore arkitekter havde anbefalet en højdeforskel af visuelle grunde, men vi har intet problem med at lave punkthusene med samme antal etager, siger direktør Karl-Erik Slynge, Trigon.

Basen under punkthusene etableres under og over terræn, og her indrettes biografen og parkeringshus.

Biografen får fire sale med i alt 530 siddepladser.

For at styrke byens øst-vestgående forbindelser, anlægges der mellem Ørnevej og Rådhus Allé en stiforbindelse, der indbyder til både gang og cykling.

Det er tegnestuen LBB3, der har tegnet byggeriet.

Samme tegnestue står bag den nye p-plads på Rådhusøen - og det kommende byggeri er indpasset i tankesættet om en gennemgående øst-vest akse for gående og cyklister gennem midtbyen.

Værkergrunden er tjæreforurenet fra dengang, da der var gasværk på stedet.

Derfor fastholdes den eksisterende P-plads, mens boligerne løftes op, så de ikke er i forbindelse med grundarealet. I stedet bliver der friareal på det grønne tage over biograf og p-hus.

Inden entreprenørmaskinerne køres i stilling skal vejen banes for projektet med den ny lokalplan, som nu kommer ud i offentlig høring, hvorefter Trigon formelt overtager Værkergrunden i juli.

- Så vi skal hen i efteråret før, vi kan tage første spadestik, siger direktør Karl-Erik Slynge.

Han forventer at det vil tage et år at bygge boligerne, så det bliver tidligst i sensommeren 2021, at flyttevognene kan begynde at trille ind til punkthusene på Ørnevej.