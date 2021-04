Her ventes ekstra trafik i Nordjylland lige nu

NORDJYLLAND:Store bededagsferien er i gang, og den omfatter ikke kun spisning af hveder, men også livlig trafik til og fra sommerhusområder.

Fra i dag, fredag 30. april, til og med søndag ventes mange mennesker at køre mod sommerhusområder og campingpladser landet over, oplyser Vejdirektoratet .

Ét af de områder, hvor der ventes ekstra meget trafik, er rute 40 mod Skagen, forudsiger Vejdirektoratet i en prognose.

"Generelt må man også forvente ekstra lokal trafik i de store sommerhusområder gennem hele store bededagsferien. Vi anbefaler, at man kører uden for de mest trafikerede tidsrum på de største rejsedage for at undgå forsinkelser. Vi forventer, at hjemrejse-trafikken vil forløbe jævnt over hele søndagen og dermed ikke give øget trafik eller forsinkelser", lyder meldingen fra Vejdirektoratet.