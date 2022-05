Historisk kutter klar til en ny sæson

SKAGEN: Bølgerne skvulper blidt mod det nymalede blå træværk. På siderne står malet OKE med sorte blanke bogstaver.

Sidst i maj kom den historiske fiskekutter tilbage i sit rette element i Skagen Havn efter at have tilbragt en vinter på land. En vinter, der bød på en gennemgribende renovering af det gamle træskib.

Det er skibstømrer Simon Hansen og hans kolleger hos Nordic Yacht Service i Ålbæk, der har taget sig af Oke vinteren over.

Simon Hansen, der er 32 år, var i sin tid i lære ved Kurt Sørensens skibs- og bådebyggeri i Ålbæk. Han arbejdede blandt andet på Oke, som også dengang var på land for at blive frisket op.

Sidste år opkøbte og startede Simon Hansen Nordic Yacht Service sammen med makkeren Ronni F. Vejsgaard. Og hos Nordic Yacht Service har Simon Hansen altså fået et glædeligt gensyn med Oke.

Ifølge Simon Hansen, har det været en helt særlig opgave igen at skulle renovere den gamle kutter. For Oke er blot ét ud af ti skibe med en helt unik skrogform og tilmed det eneste tilbageværende eksemplar.

Makeover til en ældre dame

Simon Hansen er Skagbo, og for ham er Oke en vigtig del af den store fortælling om Skagen.

- Oke er en vigtig del af identiteten for en gammel fiskerby som Skagen. De mange træskibe og fiskere gennem tiden har været essentielle for, at vi har en by som Skagen i dag. Man kan spørge sig selv om, hvorfor folk ellers skulle bosætte sig på en vindblæst, sandfyldt odde med ufrugtbar jord, hvis ikke det var for at udnytte havets ressourcer. Og det muliggjorde skibe som Oke, siger Simon Hansen.

Sidst i maj kom den historiske fiskekutter tilbage i sit rette element i Skagen Havn. Privatfoto

Hele vinteren har Simon Hansen og kollegerne knoklet for at give kutteren - eller ”den ældre dame”, som Simon Hansen kærligt kalder Oke - en makeover.

Oke er bygget af naturmateriale og med samme byggeteknikker, som dem man brugte helt tilbage i 1025 i middelhavslandene.

Simon Hansen og hans team har blandt andet udskiftet hele 309 meter egetræsplanker og brugt ca. 2600 skruer. Samtidig har de været påpasselige med at bibeholde Okes patina og charme.

En tidslomme i Skagen Havn

Som Oke ligger dér ved kajen i Skagen Havn, hvor også krydstogtskibe og moderne glasfiberkuttere holder til, er det tydeligt at se, at hun er en tidslomme.

Oke bliver bygget i 1946 i Hirtshals, og primært brugt til sildefiskeri i havene omkring Skagen. I 1979 udgår hun af fiskeriet og skal sendes til ophug.

Men erhvervsmanden Jørgen Philip-Sørensen falder for den unikke kutter og sætter hende i stand til brug som fritidsbåd. I 2010 vælger familien at gøre Oke til et non-profit turskib, som erhvervslivet og virksomheder fra hele Nordjylland kan leje til møder, sejlture, professionelle og private arrangementer.

Erhvervsdirektør for Erhvervshus Nord, Niels Bay Christensen, fortæller, at Oke er en unik mulighed for erhvervslivet.

- Der findes ikke et tiltag som Oke i hver en havn. Oke er en ambassadør for Skagen, og en tur med Oke er en tur med afsæt i historien. Det er fantastisk, at Oke er blevet stillet til rådighed for vores lokale virksomheder, siger Niels Bay Christensen.

Oke er et non-profit tilbud, og udlejningsprisen dækker udelukkende omkostningerne til brændstof og løn til besætningen.

Okes sæson blev skudt i gang 25. maj, hvor der blev afholdt et ”Åben båd”-arrangement.