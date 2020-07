Hjem fra ferie til grim overraskelse

ØSTERVRÅ:Der ventede ejerne af en villa på Tryvej i Østervrå en ubehagelig overraskelse, da de søndag 12. juli vendte tilbage til deres villa på Tryvej efter 14 dages ferie.

I den periode var huset blevet gennemrodet af uinviterede gæster, som efter at have gennemrodet alle rum i huset bl.a. tog et sort LG 65-tommers fladskærms-tv, et 42-tommers fladskærms-tv, en Playstation 3-spillekonsol samt tatoveringsudstyr med sig, da de forlod huset.

Tyvene løb også med en hvid Kähler-vase samt et CO2-svejseapparat med flaske.