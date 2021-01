Hjemmeplejen i Sæby går i nødberedskab for at bekæmpe coronasmitte

SÆBY:Sæby Hjemmepleje er desværre fortsat hårdt ramt af Covid-19-smitte blandt både borgere og personale. Derfor ser Frederikshavn Kommune sig nu nødsaget til at overgå til nødberedskab for Sæby Hjemmepleje. Det betyder, at al hjemmepleje, der ikke er af kritisk karakter, indstilles, indtil smitten er mere under kontrol.

Det skriver Frederikshavn Kommune i en pressemeddelelse.

Sæby Hjemmepleje er dobbelt ramt, da både mange borgere og medarbejdere er ramt af Covid-19. Det betyder for det første, at mange borgere har behov for mere rengøring, end de plejer, fordi de er smittede, og det lægger yderligere pres på en personalegruppe, der i forvejen er ramt af mange Covid-19-sygemeldinger. Ud af i alt 76 medarbejdere er ni aktuelt smittede.

Krisestaben i Frederikshavn Kommune følger smitteudviklingen tæt, og nødberedskabet vil blive genovervejet minimum en gang om ugen, så det ikke gælder længere end absolut nødvendigt.

- Det er en beslutning, som betyder meget for den enkelte borger, og jeg vil gerne understrege over for vores ældre, at det ikke er et valg, vi træffer med let hånd. Men det er også en nødvendig beslutning for at få smitten under kontrol, og for at vi fortsat kan yde den hjælp, vi skal, med de medarbejdere, som vi har til rådighed, siger borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit S. Hansen.

Beslutningen bliver også truffet for at undgå at få mange vikarer og afløsere ind i Sæby Hjemmepleje for netop at bryde smittekæderne. Derfor vil borgerene i den kommende tid opleve, at det er en mindre kreds af personale, der kommer hos dem.

Nødberedskab og flere test

Når nødberedskabet træder i kraft, betyder det, at borgeren fortsat får hjælp af kritisk karakter. Der vil ske en individuel vurdering af hvilken hjælp, den enkelte borger har brug for. Den hjælp, der er kritisk for den ene borger, er ikke nødvendigvis kritisk for den anden borger.

Hvis borgerens behov for hjælp ændrer sig i perioden, hvor der er nødberedskab, så får borgeren selvfølgelig den nødvendige hjælp.

Hjemmeplejen i Sæby har kontaktet alle borgere, der er omfattet af nødberedskabet, og informeret om den nye situation.

I denne og næste uge bliver medarbejderne testet to gange, og der bliver arbejdet på at give en yderligere test. Frederikshavn Kommune er i tæt kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed ift. smitten i Sæby Hjemmepleje.