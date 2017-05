Høge håber på VM-forward

Frederikshavns bronzevindere ved endnu ikke, om de kan forlænge kontrakten med Mathias Bau

FREDERIKSHAVN: Han er med, når Danmark lørdag middag tager hul på verdensmesterskaberne i ishockey i Tyskland. Spørgsmålet er så, om forward Mathias Bau også er med i Frederikshavn White Hawks’ trup til næste sæson.

Kontrakten imellem de to parter udløb efter denne sæson. Direktøren i Elite Nord Frederikshavn A/S, selskabet bag White Hawks, Henrik Andersen, lægger op til, at frederikshavnerne gerne ser, at forwarden bliver hos høgene.

- Enhver dansk eliteklub vil være interesseret i at tegne kontrakt med Mathias Bau, så har jeg ikke sagt for meget, siger direktøren.

Han kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvor lang tid der går, før nordjyderne ved, om det er muligt at forlænge med ligaprofilen.

Selvom man kunne spekulere i, at det for frederikshavnernes vedkommende ville være bedst, at Mathias Bau ikke spiller et alt for godt VM, da han så vil blive interessant for større, internationale klubber, tænker de ikke sådan hos høgene, mener Henrik Andersen.

Han lægger op til, at det også kommer høgene til gode, hvis Bau gør det godt, fordi det viser, at nordjyderne er en klub, som spillere kan udvikle sig i. Og det vil i sidste ende øge frederikshavnernes tiltrækningskraft, mener direktøren.