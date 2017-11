Høgene baskede ørnene

ISHOCKEY: I fugleverdenen er ørnen normalt større end høgen, men i dansk ishockey er det generelt høgen, der bliver den største, når de to fuglehold tørner sammen.

Fredag aften var ingen undtagelse, da Frederikshavn White Hawks i den grad blev den store over for Herlev Eagles, der blev sendt på den lange bustur hjem imod Sjælland med en sæk på hele 10-1.

Frederikshavnerne havde allerede inden kampen forpasset muligheden for at komme i Metal Cuppens Final 4, men holdet viser i den grad, at der er positiv udvikling i spillet, og at holdet er et, man skal regne med i resten af grundspillets kampe.

Allerede efter første periode havde frederikshavnerne sendt pucken i nettet fire gange. I anden periode fulgte man op med yderligere fem scoringer, mens gæsterne fik et enkelt trøstmål, inden hjemmeholdet så slappede en smule af i tredje periode og nøjedes med tre fuldtræffere.

Mark Hurtubise scorede fire gange i kampen, mens Kristoffer Lauridsen lavede tre, Marcus Pedersen havde to fuldtræffere, mens Cameron Spiro, Nick Olesen og Joachim Linnett blev noteret for hver en enkelt træffer i den frederikshavnske storsejr.

I tredje periode var der stort salgsmål på isen, der resulterede i en game misconduct til henholdsvis Kristian Jensen og Holden Anderson.

Sejren sender Frederikshavn op på sjettepladsen i grundspillet i Metal Ligaen.