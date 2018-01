Frederikshavn smed føring væk

ISHOCKEY: Det lignede tre gode point til Frederikshavn White Hawks, da de fortjent gik ind til tredje periode af fredagens hjemmekamp mod Esbjerg foran 3-1. Men de forsvarende danske mestre var ikke slået, og vestjyderne endte med at vinde 4-3 i overtiden, så der kun blev et enkelt point til frederikshavnerne.

Der var spillet mindre end et minut, da Joachim Linnet tændte op under festen foran 2375 tilskuere i Scanel Hockey Arena med sit mål til 1-0. Der var også muligheder nok til hjemmeholdet for at udbygge føringen, men i stedet udlignede Felix Scheel efter et kvarter spil.

Midtvejs i opgøret kom så to Frederikshavn-scoringer på mindre end et minut. Først ved Mark Hurtubise og kort efter fra Henrik Erikssons stok.

I tredje periode kom Esbjerg dog bedre med og fik reduceret midtvejs ved Justin Crandall. Siden blev en udvisning til Gorm Topholt dyr, for den udnyttede Felix Scheel med sin anden scoring til at udligne for vestjyderne.

Overtiden var knap to minutter gammel, da Nicholas Crawford afgjorde for Esbjerg til 4-3, og så måtte hovedparten af de mange tilskuerne traske skuffede hjem.