Høgene stemplede ind i Rødovre

ISHOCKEY: Der skulle lidt ekstra tid til, da Frederikshavn søndag aften fik sæsonens første sejr. Det skete ude mod Rødovre. Resultatet blev 2-3 efter et minuts sudden victory.

Første periode blev uden mål fra nogen sider. Til gengæld kom der luft under stavene, da hele fire scoringer kunne noteres i anden periode.

Mathias Asperup stod for to scoringer på vegne af Rødovre, mens de nytilkomne, canadiske forwards Anthony DeLuca og Mark Hurtubise sørgede for, at Frederikshavn White Hawks var med i regnskabet for anden periode, som endte 2-2.

Det resultat blev ikke ændret gennem tredje periode. Dermed kom opgøret ud i overtid.

Her brugte de nordjyske høge ikke lang tid på at bringe sig foran. Et enkelt minut inde i overtiden blev Jens Henrik Tönjum spillet gennem Rødovre-forsvaret af Mark Hurtubise og kunne bringe gæsterne i front. Dermed vandt Frederikshavn på sudden victory.