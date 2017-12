Høgenes stime blev stoppet af topholdet

ISHOCKEY: Efter fire sejre i træk løb Frederikshavn White Hawks onsdag aften ind i et nederlag, da Metal Ligaens tophold Herning Blue Fox vandt 3-2 i Frederikshavn.

En tæt kamp blev afgjort af skarpheden i overtal. Herning scorede tre mål i powerplay, mens Frederikshavn formøblede sine muligheder.

Herning tog teten midtvejs i første periode, da gæsterne straffede en udvisning til Frederikshavns Mark Hurtubise.

En afslutning fra Toni Kallela gik forbi mål, men pucken dumpede lige ud til Branden Gracel, der let kunne skubbe den i mål.

Den føring holdt dog end ikke i et minut, før Frederikshavn White Hawks havde bragt balance i regnskabet, da Joachim Linnet var først over en retur tæt under mål.

Minuttet efter var hjemmeholdet også tæt på at tage føringen, men Nick Olesen kunne ikke dirigere pucken forbi Herning-målmand Ari Ahonen.

Frederikshavn sluttede første periode bedst, men heller ikke gode muligheder til Henrik Eriksson og Kristian Jensen gav gevinst, og derfor sluttede de første 20 minutter 1-1.

Kort inde i anden periode blev White Hawks’ dominans endnu mere markant takket være et par udvisninger til Herning, men selv ikke en kort periode i fem mod tre kunne give hjemmeholdet føringsmålet.

Næsten midtvejs i anden periode var det i stedet Herning, der fik en stor chance for igen at bringe sig foran, men Christian Silvfer misbrugte en friløber.

Kort efter fik Frederikshavn en ny mulighed for at spille i overtal, men igen var det ineffektivt, og i stedet var det faktisk Herning, der var tættest på at score, da en nordjysk fejl i egen forsvarszone gav en stor mulighed til Thomas Vilstrup Andersen, der dog måtte se Frederikshavn-målmand Thomas Lillie afværge forsøget.

Mens Frederikshavn White Hawks formøblede sine muligheder i overtal, var Herning anderledes skarpe i disciplinen. Kort inde i tredje periode scorede det midtjyske tophold således aftenens andet mål i powerplay, da Anders Poulsen udnyttede en stor chance midt for mål til at bringe Herning foran 2-1.

Fire minutter inde i tredje periode blev ondt værre for hjemmeholdet, da Herning udnyttede endnu en overtalssituation til at fordoble føringen. Målscoren til 3-1 for Herning var den tidligere White Hawks-kaptajn Lasse Lassen.

10 minutter før tid fik høgene dog fornyet håb om point, da Jens Henrik Tönjum bankede en 2-3-reducering i nettet

Blot fire sekunder før tid fik Frederikshavn pucken i nettet endnu engang, men i stedet for en udligning og overtid sluttede aftenen med nordjyske frustrationer, da scoringen blev annulleret.