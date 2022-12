Høj puls i beredskabet: Brand på ammunitionsdepot

ÅLBÆK:På Knasborgvej midt inde i Ålbæk Klitplantage Forsvaret et forsynings- og ammunitionsdepot, og herfra blev der onsdag eftermiddag kort før kl. 15 slået alarm, da der var lidt mere end almindeligt ild i pillefyr.

Brandfolk fra Nordjyllands Beredskabs station i Ålbæk reagerede hurtigt på alarmen kl. 14.50, og de fik kort efter selskab af kolleger fra stationen i Skagen.

- Reaktionen er den samme som ved alle andre meldinger, men tanker og fokus er et helt andet sted. Pulsen har en noget højere kadence, når man får at vide, at det brænder ved et ammunitionsdepot, medgiver indsatsleder Dennis Møller Jensen.

Masser af røg

Fremme på stedet kunne brandfolkene konstatere, at pillefyret stod i en kælder under en kontorbygning, og at der ikke var fare for, at ilden ville brede sig til mere eksplosive omgivelser. Desuden havde en tekniker på stedet haft åndsnærværelse nok til at gribe en pulverslukker og bekæmpe flammerne.

- Han fik dysset ilden rigtigt meget ned, og da vi kom, var der en masse røgudvikling, men ingen flammer, fortæller indsatslederen.

Han oplyser, at manden, der reagerede hurtigt, efterfølgende er blevet kørt i ambulance på hospitalet til tjek for røgforgiftning.

- Men han reagerede rigtig godt, fastslår Dennis Møller Jensen.