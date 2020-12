Højeste smittetal nogensinde: Nu reagerer kommunen

Med et incidenstal på 226 sætter Frederikshavn Kommune i dag en kedelig rekord for højeste antal smittede nogensinde i kommunen. Krisestaben i Frederikshavn Kommune træder sammen i morgen. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Covid-19 har godt fat i Frederikshavn Kommune. I dag er der fundet yderligere 29 ny-smittede personer og med dem rammer Frederikshavn Kommune nu et incidenstal på 226.

- Det er det højeste niveau af smitte, vi har set. Forleden havde vi 31 ny-smittede på en enkelt dag, så vi kan se, at kurven bare stiger og stiger. Det er en alvorlig situation, vi er i, siger borgmester Birgit S. Hansen (S).

Hvad er incidenstal? Incidenstal er antallet af konstaterede smittetilfælde pr. 100.000 borgere de seneste syv dage. Kilde: Statens Serum Institut VIS MERE

Derfor opfordrer hun til, at alle husker de generelle retningslinjer og ses med så få mennesker som muligt – også selvom nytåret venter lige om hjørnet.

- Det er vigtigt, at vi husker retningslinjerne: Vi skal holde afstand, vi skal have god hygiejne og vi skal ikke ses med mere end 10 mennesker. Jeg ved, at det er trættende konstant at høre det her, men vi ser så bred en samfundssmitte i Frederikshavn Kommune, at vi alle bliver nødt til at handle nu, hvis vi skal bryde smittekæderne, forklarer Birgit S. Hansen (S).

Hun og resten af krisestaben i Frederikshavn Kommune træder sammen i morgen tidlig for at se på, hvilke initiativer man kan igangsætte fra kommunens side for at bremse smitten.

Husk at isolere dig ved smitte

Grundet den brede samfundssmitte, der ses i Frederikshavn Kommune, er det fortsat meget vigtigt, at man fortsat lader sig teste, hvis man har symptomer – og at man isolerer sig, hvis man er konstateret smittet.

- Jeg ved, at det er svært at skulle isolere sig, særligt i denne tid, hvor mange gerne vil være sammen med deres familier. Men det er så vigtigt, at man holder sig isoleret, hvis man er syg. Ellers risikerer man at smitte sin husstand, sin familie og sin omgangskreds, siger Birgit S. Hansen (S).

Hun opfordrer derfor til, at man bruger kommunens isolationsfaciliteter, hvis man er konstateret smittet og ikke har mulighed for at opretholde selvisolation i eget hjem. Ønsker man at benytte disse, kan man kontakte Visitationen på telefon 98 45 53 70 alle dage fra kl. 08-15.